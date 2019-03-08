影／欠債女吐心聲想自殺　母臉書定位報警「她果然站在橋上」

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記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳警分局8日凌晨0時許獲報，有一名女子因債務問題，萌生輕生念頭，女子位置在基隆河岸旁瑞慶橋頭，警方隨即趕到時，發現女子冒著寒冷大雨站立橋頭，警方僅花2分鐘的時間，即阻止女子跳河輕生，並通知家屬帶回照顧。

▲ 失意女債務意圖跳河輕生，瑞芳警即刻救回一命。（圖／記者郭世賢翻攝）

瑞芳警分局四腳亭派出所所長蔡春吉、大寮所副所長郭進三，8日0時執行巡邏勤務，接獲值班警員吳昀庭無線電通報，一名婦人心急如焚地來電，聲稱看到女兒的臉書社群顯示位置在基隆河邊，疑似有想不開的念頭，擔心女兒意圖輕生，請求警方協助救援。



警方立即趕往現場，在基隆河岸旁的瑞慶橋頭，發現女子在寒冷大雨中，站立於河岸橋頭旁，上前勸導並將女子帶回派出所休息。經警方了解，錢姓女子是因為債務問題及家庭因素，獨自從桃園來到瑞芳後，喝了點酒情緒激動，便萌生輕生念頭，獲救後待家屬到達，情緒才稍為緩和，而家屬也不斷向警方的機警救援，表達謝意。



瑞芳警分局長陳良德表示，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，同時對於在婦女節的當天，同仁們英勇救援意圖輕生女子的表現提出嘉勉，大讚因為兩位幹部的機警，拯救了一條寶貴的生命，也印證了警察「防止一切危害」的天職。

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