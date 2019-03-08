清朝祖先入贅竟自立戶長　陳家五代26名子孫127年全被迫改姓楊

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記者李忠憲／台中報導

台中楊姓男到戶政事務所申請改回姓「陳」，由於1892年一位「楊姓入贅祖先」擅自申報自立為戶長，讓原本家族的陳姓獨子被當成養子，導致127年來整個家族都必須姓楊，影響5代子孫共26人；第四代的楊先生表示，改姓是爺爺的心願，希望死前可以改回姓陳，楊男準備多項證據證實家族原本姓陳，也提起行政訴訟都卻被駁回，大里戶政無奈說，確實沒有更早的法定文件可證明他們姓陳，不能同意他們改姓。

▲台中楊姓男申請改回姓「陳」，因127年前一位「楊姓入贅祖先」擅自申報自立為戶長，導致5代子孫被迫姓楊。（圖／記者李忠憲攝）

楊先生為改姓，查出許多資料，包括日治時期的戶籍登記簿頁、自製親屬系統表及當時地籍資料、家族神祖牌的內牌等，試圖證明127年前一位入贅他們原姓陳家的男子楊頭，擅自申報自立為戶長，讓原本陳姓家族的獨子變成楊頭的養子，並說家族從爺爺開始，代代都在爭取改姓，卻始終無法如願，只能死後認祖歸宗，在神祖牌內自行改回姓「陳」。

楊先生拿著日治戶籍簿頁的內容說明，指出他的曾曾祖母張氏順，因丈夫陳木得早逝，1892年改嫁給楊頭，照道理說應是楊頭入贅陳家，楊頭竟擅自改戶籍自立為戶長，曾祖父陳火旺（張氏順與陳木得生的獨子）竟變成楊頭的養子，而陳火旺過世後，接下來的子孫便被迫全改姓楊。

楊男家族也表示，「楊頭是被陳家招贅的，他們族譜內也沒此人。」楊先生取得楊頭原本家族人士的切結書證明，還請律師製作親屬系統表，並找到當時習俗「招夫不得為招家戶主」的規定，豈料認祖歸宗的心願仍未能達成；大里戶政事務所課長詹妙如表示，該簿頁是日人最早法定建立的戶籍資料，裡面明確指出楊頭是陳姓獨子的養父，因此須跟隨繼父姓，加上台灣光復原姓陳的楊姓祖先也沒申報改回原姓，因此無法接受楊先生改回姓「陳」。

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