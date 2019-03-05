貼心行動化服務！　花蓮戶政所親至國中受理學生申領身分證

▲花蓮縣各地戶政事務所派員親至各國民中學，辦理國中生初次申領身分證集體受理服務，貼心便民的措施獲得各界好評。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣各鄉鎮市戶政事務所2月起派員親至各國民中學，辦理國中生初次申領身分證集體受理服務，目前已受理鳳林、玉里、新城、平和、三民等5所國中，計307人。貼心便民的措施獲得各界好評。校方可於3月29日前逕洽所在地之戶政事務所，申請行動化服務。

依據戶籍法規定，年滿14歲設有戶籍之國民，應由本人親自初領身分證。縣府民政處長蕭明甲表示，為讓學生及家長免於路途奔波或於平日請假辦理，戶所人員特別至國民中學受理集體請領身分證服務，提升服務效率。凡年滿14歲或應屆畢業生，備妥符合規格相片1張、規費50元、本人印章及學生證或戶口名簿影本，由戶政事務所人員至學校收件，俟身分證件製證完成，再由戶所人員攜至學校，連同規費收據一併轉交學生，完成身分證領取程序。

▲第一次領取身分證的學生難掩內心的興奮。



第一次領取身分證的學生難掩興奮之情，看著人生第一張身分證，許多同學害羞地遮住自己的照片，也有些同學開著玩笑說：「自己的配偶欄怎麼是空白的？」惹得眾人哈哈大笑，氣氛相當歡樂。校方也感謝各戶所人員提供協助，讓學生能夠感受政府施政的美意，也讓居住在偏鄉、交通不便的學生及家長感受到溫暖。

民政處長蕭明甲指出，花蓮縣各戶政事務所持續提供創新優質便民服務，包含身分證數位拍照免費服務；戶籍資料異動後，由戶所主動通報各相關單位，如監理站、自來水公司、電力公司、健保署等14個機關；對於必須親自申請的案件，如補發身分證、印鑑登記、結婚登記等，因年邁、行動不便或重大傷病不克親自前往戶所申辦者，均由戶所派員至民眾住家或醫療院所提供服務，歡迎民眾多加利用。