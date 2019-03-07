山老鼠盜伐千年古木衝撞攔截點　警秒變「拓海」狂飆25K怒抓3人

▲▼山老鼠盜伐千年古木，拒檢還高速多次衝出警方攔截點，及擦撞山壁，造成車輛多處毀損，甚至保險桿掉落，警匪追逐25公里後，人車最後在台七線85公里百韜橋附近管制閘門被攔下送辦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

在6度低溫中，山老鼠盜伐千年古木，拒檢還高速多次衝出警方攔截點！6日22時許，保七總隊第四大隊在桃園市復興區台七線60.3公里處，發現一部可疑車輛停放於路旁，立即上前盤查，不料車上2名山老鼠竟立即駕車加速逃逸，警匪追逐25公里途中，多次衝出警方攔截點及擦撞山壁，人車最後在台七線85公里百韜橋附近管制閘門被攔下。

警方發現山老鼠之際，1名山老鼠來不及上車被2名同夥丟下，現場倉皇也丟下的肖楠4大塊、小型角材5塊及搬運背架等贓物，全案警方依違反森林法積極偵辦當中。

保七總隊第四大隊調查，6日22時許，在桃園市復興區台七線60.3公里處，發現一部可疑車輛停放於路旁，立即上前盤查，1名山老鼠來不及上車被2名同夥丟下，警員見狀立即開車追緝，並通知宜蘭三星分局英士派出所及大同分駐所協助執行攔截圍捕關閉台七線通往百韜橋之管制閘門，終於在台七線85K百韜橋附近管制閘門前攔停嫌疑人車輛。

山老鼠在逃逸途中多次衝出警方攔截點及擦撞山壁，造成車輛多處毀損，甚至保險桿掉落，警方終於在三星分局同仁協助下順利將山老鼠3人查緝歸案。

保七總隊第四大隊警務員陳永堯表示，國有林木均為國家重要資產，籲請民眾千萬不要心存僥倖，避免以身試法，該大隊將與羅東林區管理處、新竹林區管理處、宜蘭縣及桃園市政府警察局，宜蘭及桃園地檢署全力配合，加強查緝不法，確保國家資產及生態環境完整，也請大家支持警方，提供線索，共同打擊犯罪，為我們後代子孫留下一片淨土。