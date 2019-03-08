擊潰日軍的國寶戰車遭「無厘頭改裝」　網批犯大忌

▲M3A3戰車。（圖／翻攝自黑水電影粉絲專頁）

政治中心／綜合報導

裝甲兵訓練指揮部在上個月27日舉行隊慶，當時裝訓部展示的美製M3A3戰車過去曾參與國軍多項戰爭，遭到改裝，引起議論。鑽研軍事裝備的電影公司提到，「尊重文物就是尊重歷史，尊重歷史就是尊重當年為這面國旗犧牲的英雄們」。而陸軍司令部則回應，是因為整修時無法獲得原動力套件和履帶可更換，只能用現有裝備做修整。

曾在1944年3月對日抗戰期間參與過瓦魯班戰役的M3A3戰車，目前只剩一輛留存在裝訓部展示，做為裝甲兵歷史教學使用。但這輛戰車的履帶和前傳動輪卻被換上了現役M109自走砲履帶。

對軍事裝備相當有研究的黑水電影1日、6日分別在臉書表示，相信沒有任何人可以認同將歷史文物如此「無厘頭改裝」，改為現役他車履帶這在「全球都聞所未聞」、「請國防部將此錯誤盡速更正，換以免貽笑國際，損及我國顏面。」

黑水電影也提到，「尊重文物就是尊重歷史，尊重歷史就是尊重當年為這面國旗犧牲的英雄們」、「了解為什麼，就不會有人用保修腦的思維，犯歷史之大忌。」

而陸軍司令部說，因整修時無法獲得原動力的套件還有履帶做更換，只好以現有裝備並仿古方式進行履帶和主動輪等修整。另外，陸軍司令部也感謝外界關心，未來將會以更嚴謹的態度做文物修復。

▲過去曾參與國軍多項戰役的M3A3戰車目前僅存一輛。（圖／翻攝自黑水電影粉絲專頁）