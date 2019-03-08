中美競爭是正常現象！王毅：希望美方摒棄零和思維

▲王毅在回答記者提問。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡儀潔、曾俊豪／台北、北京連線報導

陸外交部長王毅於8日上午的全國人大二次會議記者會上，就中美關係問題表示，中美之間在開展合作的同時，也會出現一些競爭，這是國際關係的正常現象，關鍵取決於如何看待和處理，「我們希望美方摒棄零和思維，同中方相向而行，在各自發展的同時實現互利雙贏。」

央視記者在會上提問稱，「我們大家都知道，今年是中美建交40週年，中國有句古話叫『四十而不惑』，請問王國委，您覺得現在中美之間做到『四十而不惑』了嗎？您如何評價當下的中美關係？」

王毅對此表示，中美建交40週年是我們雙方總結過去、規劃未來的重要年頭；40年來，中美關係風雨兼程，既取得了歷史性進展，同時也面臨著新的挑戰；過去的經驗歸結到一條，就是合則兩利，鬥則俱傷；盡管今天的國際形勢和中美兩國都已發生了很大變化，但這條啟示仍然是金科玉律，需要我們雙方堅持和維護，保持「不惑」的定力。

王毅稱，今後的道路也已明確，就是共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，這是中美兩國元首達成的重要共識，也應當成為兩國各界的最大公約數和共同努力的方向。

王毅還說，中美之間在開展合作的同時，也會出現一些競爭，這是國際關係的正常現象，「關鍵取決於我們如何看待和處理」，一味放大競爭，就會擠壓合作的空間；聚焦擴大合作，才符合中美的共同利益，也是兩國對世界承擔的責任。

王毅表示，「我們希望美方摒棄零和思維，同中方相向而行，在深化合作的進程中形成良性競爭，在各自發展的同時實現互利雙贏。謝謝。」