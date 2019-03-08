　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

再度澄清「債務陷阱」疑慮　王毅：「一帶一路」是惠民餡餅

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼第一屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。（圖／CFP）

▲第一屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。（圖／CFP）

記者邱茀濱、曾俊豪／台北、北京連線報導

「一帶一路」是在加強中國貿易路徑沿線國家的基礎設施建設，打造更為高效的貿易區域網路，不過外界仍擔憂其「債務陷阱」將衝擊合作國經濟。對此，大陸外交部長王毅8日提出各國「建設成績單」，澄清「債務陷阱疑慮」。王毅說，「『一帶一路』絕不是什麼『債務陷阱』，而是惠民的『餡餅』」，「參與『一帶一路』建設加快了各國的發展進程，改善了沿線的民生需求，也開闢了互利共贏的前景」，且第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇4月將在北京舉行。

第13屆全國人大二次會議記者會8日上午舉行。談到外界對於「一帶一路」的債務陷阱疑慮，王毅表示，通過「一帶一路」合作，非洲東部有了第一條高速公路；馬爾地夫有了第一座跨海大橋；白俄羅斯第一次有了自己的轎車製造業，哈薩克第一次有了自己的出海通道；在烏茲別克斯坦，中國工人和當地人民，用900天時間建成了19公里長的隧道，使偏遠地區的人民僅用900秒就可以坐火車穿越崇山峻嶺。「這些事實說明，『一帶一路』絕不是什麼『債務陷阱』，而是惠民的『餡餅』；決不是什麼『地緣政治工具』，而是共同發展的機遇。參與『一帶一路』建設加快了各國的發展進程，改善了沿線的民生需求，也開闢了互利共贏的前景」。

當被問到有多少個國家的領導人將會參加第2屆「一帶一路」論壇，王毅指出，「本屆有三個特點，預定出席的外國國家元首和政府首腦人數將明顯超過首屆論壇，屆時將會有來自100多個國家的數千名各界代表與會；我們還將舉辦12場推動務實合作的分論壇，還將首次舉辦企業家大會，為工商界對接合作搭建平台」。

王毅說，本屆高峰論壇的主題是「共建『一帶一路』、開創美好未來」，核心是推動「一帶一路」合作實現高質量發展。他進一步強調，「我們將同各方就高質量發展匯聚共識，堅持共商共建共享的原則，倡導開放透明包容的理念，追求綠色環保可持續的發展。」

▲▼大陸外交部長王毅,兩會,外長記者會。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸外交部長王毅。（圖／記者曾俊豪攝）

「我們將與各國進一步對接發展戰略，打造新一批重點合作項目，推動落實聯合國2030可持續發展議程，在深化合作過程中更加重視民生的改善。」王毅提到，「我們將以共贏理念為指引，以互聯互通為主線，以增添共同發展動力為目標，打造更緊密的伙伴關係，也將堅持開放合作，支持經濟全球化，維護多邊主義，攜手構建開放型世界經濟。」

最後他強調，「正如習近平主席所說，『一帶一路』倡議源於中國，成果屬於世界。我們期待並相信，第二屆高峰論壇一定會圓滿成功，成為共建『一帶一路』進程中一座新的里程碑。」

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇已經確定將於4月下旬在北京舉辦。王毅說，屆時習近平主席將出席高峰論壇開幕式並發表主旨演講，全程主持領導人圓桌峰會。此外，還將舉行高級別會議、分論壇以及工商活動等系列活動。

ET快訊
高雄舞廳臨檢百名爆乳妹羞遮臉　「阿嬤級」小姐求別拍：孫子會看
快更新！Google Chrome爆重大漏洞　最新版本防惡意
「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激
韓國瑜「一郎聚餐 」照片全曝光！77張行程記錄完整還原真相

關鍵字：一帶一路,王毅,2019兩會,2019政協,2019人大

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

今年拿台灣幾個邦交國？　陸外長王毅仰頭笑答「哈哈」

3年內要談成《南海行為準則》　王毅：更能維護南海航行安全自由

王毅：只要中俄站在一起，世界就多一分和平

德經濟部長：不想排除任何企業參與5G競爭「包括華為」！

外媒控陸大使先後嗆加國、瑞典　王毅：咄咄逼人從不是中國傳統

習金會「一年四次」感情好　王毅：將全力支持半島無核化

2018年澳門老化指數連續22年上升　平均5成人養1位老人

談粵港澳大灣區建設　何立峰：要創建國際科創中心

中美利益高度融合　王毅：與中國「脫鈎」就是與世界「脫鈎」！

再度澄清「債務陷阱」疑慮　王毅：「一帶一路」是惠民餡餅

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

人工受孕、試管嬰兒都失敗...　夫妻求子5年成功產子全紀錄

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

張軒睿奶奶突然病逝　Selina淚崩：最終又跟他錯過了！

為了30元...召20人到校外起衝突 國中屁孩深夜談判大亂鬥4送醫

23歲妹子胖到75kg被男友拋棄...　苦練比基尼「凹凸有致」大逆轉！

今年拿台灣幾個邦交國？　陸外長王毅仰頭笑答「哈哈」

3年內要談成《南海行為準則》　王毅：更能維護南海航行安全自由

王毅：只要中俄站在一起，世界就多一分和平

德經濟部長：不想排除任何企業參與5G競爭「包括華為」！

外媒控陸大使先後嗆加國、瑞典　王毅：咄咄逼人從不是中國傳統

習金會「一年四次」感情好　王毅：將全力支持半島無核化

2018年澳門老化指數連續22年上升　平均5成人養1位老人

談粵港澳大灣區建設　何立峰：要創建國際科創中心

中美利益高度融合　王毅：與中國「脫鈎」就是與世界「脫鈎」！

再度澄清「債務陷阱」疑慮　王毅：「一帶一路」是惠民餡餅

時力提跨國來台同婚合法　段宜康：根本是在扯後腿

航廈兩度跳電摸黑1h！桃機說明主因　 「燈一閃一閃並非再跳電」

今年拿台灣幾個邦交國？　陸外長王毅仰頭笑答「哈哈」

3年內要談成《南海行為準則》　王毅：更能維護南海航行安全自由

鄧紫棋決裂公司..男友man護航！「手繪圖暗示」嗆爆：不要再被欺負

東京後到台灣打開幕戰？大聯盟：有巨蛋會更有機會

全英賽／李雪芮重回超級1000賽　進8強硬碰世界第二奧原希望

同名同姓電話連線！網友「沈智慧」：取這名是希望有神的智慧

王毅：只要中俄站在一起，世界就多一分和平

侯友宜替鄭世維催票　余天：那他不夠朋友

大陸熱門新聞

白富美「零用錢460萬」　媽媽..

狗狗被壓地　惡男重拳狠揍到流鼻..

四大血型性格特徵大揭露

床的世界、和成研發長照產品登陸

喝酒喝到斷片！醉男左眼整顆甩出..

網購尖頭鞋　她傻眼：被鞋比中指

被捕黃金犬胃口大　警局慘被吃垮

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

家族6男丁全夭折！她懷孕陷中..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

推土機視線死角　女工被丟粉碎機

華為告美政府　環時盼贏西方人心

新娘慘淪配角！背後「伴娘」超搶..

王思聰旗下「熊貓直播」傳破產

更多熱門

相關新聞

王毅：咄咄逼人從來不是中國的傳統！

第十三屆全國人大二次會議記者會8日上午舉行。大陸外交部長王毅被問及中國大使近幾個月指責加拿大「白人至上」，說瑞典警方「不人道」，並且表示川普的政策正在讓美國成為全世界的敵人，他強調，「咄咄逼人從來不是中國的傳統，國強必霸壓根不是我們的選擇。」

王毅：中朝友誼不會受一時一事影響

王毅：美與中脫鈎等於與世界脫鈎

王毅：我們希望美方摒棄零和思維

談華為孟晚舟案 王毅:蓄意政治打壓

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

絕美女醫師仙氣逼人　台大實習捕獲柯P

國中妹「核彈腹痛」醫：有頭！結局綠爆

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵

白富美「零用錢460萬」　媽媽還送她一條街

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮小

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中邪

快訊／郭宗坤轉加護病房！最新病情曝光

1元「福田水餃」回高雄4個月熄燈

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法官

高鐵男女56秒離奇鑽外套　乘客全驚呆

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去會復活？

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！宣布終止合作

台南女大生跳9樓亡　他犯忌墜輪迴崩潰

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒睡同業

更多

最夯影音

更多

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面