再度澄清「債務陷阱」疑慮　王毅：「一帶一路」是惠民餡餅

▲第一屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。（圖／CFP）

記者邱茀濱、曾俊豪／台北、北京連線報導

「一帶一路」是在加強中國貿易路徑沿線國家的基礎設施建設，打造更為高效的貿易區域網路，不過外界仍擔憂其「債務陷阱」將衝擊合作國經濟。對此，大陸外交部長王毅8日提出各國「建設成績單」，澄清「債務陷阱疑慮」。王毅說，「『一帶一路』絕不是什麼『債務陷阱』，而是惠民的『餡餅』」，「參與『一帶一路』建設加快了各國的發展進程，改善了沿線的民生需求，也開闢了互利共贏的前景」，且第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇4月將在北京舉行。

第13屆全國人大二次會議記者會8日上午舉行。談到外界對於「一帶一路」的債務陷阱疑慮，王毅表示，通過「一帶一路」合作，非洲東部有了第一條高速公路；馬爾地夫有了第一座跨海大橋；白俄羅斯第一次有了自己的轎車製造業，哈薩克第一次有了自己的出海通道；在烏茲別克斯坦，中國工人和當地人民，用900天時間建成了19公里長的隧道，使偏遠地區的人民僅用900秒就可以坐火車穿越崇山峻嶺。「這些事實說明，『一帶一路』絕不是什麼『債務陷阱』，而是惠民的『餡餅』；決不是什麼『地緣政治工具』，而是共同發展的機遇。參與『一帶一路』建設加快了各國的發展進程，改善了沿線的民生需求，也開闢了互利共贏的前景」。

當被問到有多少個國家的領導人將會參加第2屆「一帶一路」論壇，王毅指出，「本屆有三個特點，預定出席的外國國家元首和政府首腦人數將明顯超過首屆論壇，屆時將會有來自100多個國家的數千名各界代表與會；我們還將舉辦12場推動務實合作的分論壇，還將首次舉辦企業家大會，為工商界對接合作搭建平台」。

王毅說，本屆高峰論壇的主題是「共建『一帶一路』、開創美好未來」，核心是推動「一帶一路」合作實現高質量發展。他進一步強調，「我們將同各方就高質量發展匯聚共識，堅持共商共建共享的原則，倡導開放透明包容的理念，追求綠色環保可持續的發展。」

▲大陸外交部長王毅。（圖／記者曾俊豪攝）

「我們將與各國進一步對接發展戰略，打造新一批重點合作項目，推動落實聯合國2030可持續發展議程，在深化合作過程中更加重視民生的改善。」王毅提到，「我們將以共贏理念為指引，以互聯互通為主線，以增添共同發展動力為目標，打造更緊密的伙伴關係，也將堅持開放合作，支持經濟全球化，維護多邊主義，攜手構建開放型世界經濟。」

最後他強調，「正如習近平主席所說，『一帶一路』倡議源於中國，成果屬於世界。我們期待並相信，第二屆高峰論壇一定會圓滿成功，成為共建『一帶一路』進程中一座新的里程碑。」

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇已經確定將於4月下旬在北京舉辦。王毅說，屆時習近平主席將出席高峰論壇開幕式並發表主旨演講，全程主持領導人圓桌峰會。此外，還將舉行高級別會議、分論壇以及工商活動等系列活動。