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2018年澳門老化指數連續22年上升　平均5成人養1位老人

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▲澳門。（圖／CFP）

▲澳門人口連續22年下降。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

澳門特別行政區政府最新數據顯示，2018年年終澳門總人口為667,400人，其中65歲及以上的老年人口 佔11.1%，按年上升0.6個百分點；15到64歲的成年人口 則下跌1.0個百分點至75.7%，老化指數按年上升1.1個百分點至84.1%，為連續第22年上升，約5名澳門本地成年人口撫養1名本地老年人口。

澳門統計暨普查局6日公佈最新的2018年第4季人口統計，資料顯示，不包括居澳外地僱員及外地學生的本地人口有548,200人，按年增加1.6%；女性佔53.2%。老年人口及少年兒童人口 分別佔13.5%及16.1%。本地人口的老年人口撫養比率為19.2%。

此外，2018年新生嬰兒共5,925名，按年減少604名；出生率為9.0‰，較2017年下跌1.1個千分點。新生嬰兒性別比為117.2，即每100名新生女嬰對應117.2名男嬰。

同年死亡人數為2,069人，減少51人；男性佔56.6%。死亡率為3.1‰，下跌0.2個千分點；死於惡性腫瘤的人數（817人）最多，佔總死亡人數的39.5%；而死於腦血管病（190人）及肺炎（181人） 的分別佔9.2%及8.7%。2018年中國大陸內地移民按年減少674人至3,532人，是連續第三年錄得跌幅；當中來自廣東省的減少604人至2,262人；女性佔65.1%；准許居留人士共1,074人，減少453人。

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關鍵字：人口老化,粵港澳要聞

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