中美利益高度融合　王毅：與中國「脫鈎」就是與世界「脫鈎」！

▲王毅在回答記者提問。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡儀潔、曾俊豪／台北、北京連線報導

在8日上午的全國人大二次會議記者會上，陸外交部長王毅就中美摩擦表示，中美兩國不會也不應該走向對抗，且雙方的利益已經高度融合，「與中國『脫鈎』，就是與機遇『脫鈎』，就是與未來『脫鈎』，某種意義上也是與世界『脫鈎』。」

路透社記者在會上提問稱，「現在在美國有人對中國有越來越多的疑慮和敵意，這種情況在兩黨都存在，並且涵蓋很多問題，從貿易到人權、到新疆、到國有媒體和孔子學院。您認為中美兩國是否正在走向衝突？如何來避免這種情況？中方如何來加強和美方的互信？您認為中美之間的貿易戰會結束嗎？」

王毅對此表示，中美關係歷來是合作與摩擦並存，但是我們始終認為，合作是大於分歧的，當然這段時間，「正像你所說，兩國之間的問題和矛盾看起來是多了一些」，但是如果歷史的來看，目前這個現象並不代表中美關係發展的大趨勢。

王毅稱，「我們對中美關係的未來仍然秉持積極的預期，我想廣大美國人民也同樣如此，我們認為中美兩國不會也不應該走向對抗」，如果要重新拾起冷戰思維的舊思維，那是違反時代潮流的，也是沒有出路的，恐怕也是不得人心的。

王毅接著說，「我們看到，中美兩國的利益已經高度融合」，去年中美雙邊貿易額超過6300億美元，雙向投資存量超過2400億美元，人員往來超過500萬人次；美國幾乎所有大公司在中國都有業務，幾乎所有的州與中國都有合作。

王毅表示，我們聽到這樣一種說法，有個別人聲稱要讓中美「脫鈎」，「我認為這顯然是不現實的，與中國『脫鈎』，就是與機遇『脫鈎』，就是與未來『脫鈎』，某種意義上也是與世界『脫鈎』。」