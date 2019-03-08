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模板工悲歌！職災摔成植物人　意外險理賠金只拿到一半竟合理

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▲▼手套,做工,工人,黑手,焊接,工地。（示意圖／Pixabay）

▲民眾買保險要注意投保時告知的職業，若有變更記得通知保險公司，避免發生理賠金因此減少的憾事。（示意圖／Pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

保戶上班時間從工地摔落導致顱內出血而成全殘的植物人，須要看護24小時照料。結果保險公司卻以其未告知換工作為由，理賠金打對折。經家屬向金融消費評議中心申訴，專家們也支持保險公司的說法，依保單條款確實無法給付全額保險金。

金融消費評議中心委員表示，經調查此案，保戶在投保個人傷害保險時，於要保書上填寫的職業及工作為農夫，發生意外事故後其保險金理賠申請書上填寫的內容為「在北部工作，自高處摔落」等語。

另外，再對照保險公司提出的公證報告記載，主要是提到「工作中自高處摔落，導致頭部外傷併顱內出血。為工安事故導致腦部創傷事故當時，從事技術性擋土牆、模板工程。保戶在工地受傷，當時職務是在工地從事有技術性勞力作業」等語。

由於雙方簽訂的個人傷害保險契約條款及傷害醫療附加保險契約條款的約定，保戶就變更職業一事應該通知保險公司，但是保戶並沒有舉證證明在發生意外之前，已經先依約通知保險公司說他的職業從農夫變更為模板工。

因此，保戶在工地工作時發生事故受傷，導致成殘廢請求保險公司理賠，保險公司可以依照保險契約條款的約定，按照原收保險費與應收保險費的比率折算保險金給付給保戶。經過比率折算後，保險公司也已經給付前述金額保險金給保戶，且依約也難以再理賠差額。若保戶與家屬無法接受評議中心的認定結果，可以透過法院訴訟交由法官裁判。

保戶遭拒絕全額理賠的理由

依據保險公司提出的傷害保險個人職業分類總表，農夫的職業類別是第2類，模板工的職業等級是第4類，因此保戶的危險性已經增加。

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