怕學生受傷，學校球場多「鎖著」　姚明：引入保險機制

▲姚明在體育界別小組會上發言。（圖／中國青年網）



記者吳易達／綜合報導

大陸全國政協十三屆二次會議體育界別的小組會上，大陸全國政協委員、中國籃協主席「姚明」指出，很多學校的體育場地都「鎖著」，估計是怕學生受傷，但面對這種情況，更可以借力打力，引入保險機制改善這一現況。

據《中國青年網》報導，姚明表示，體育場地建設要做好後期管理，包含活動組織和場地維護等內容；此外，「場地空著總是不好，要看看怎麼把它們充分利用起來，我看到很多的體育場地，包括學校的場地，都鎖著，我猜測，鎖著的人就是怕有人受傷了怎麼辦？面對這種現象，可以借力打力，引入保險機制。」

▼針對體育場地未有效使用，姚明發表意見。（圖／CFP）



姚明指出，有時候，完全靠自己去想這個東西應該怎麼避免責任，未必想的周全，但是如果引入保險機制的話，讓這些專業人士從反方向去考慮這個保險的係數關係，也許能為體育界提供出一種可行性計劃。

「什麼地方適合建什麼場地，不管是建成籃球場、足球場或者其它健身場，和周圍的城市社區有很大的關係」，姚明表示，或許可以先做一個類似於前期調研的標準，有幾大要素在前期調研中要先觀察。

姚明指出，首先是交通狀況，研究「多少時間一個健身圈（交通）」，其次是互補性，避免一些體育場地的重複建設，最後是人口密度，這關係到場地的利用效率問題。

最後，姚明表示，這些東西都可以做調研、或提出建設性意見，充分的前期調研可以讓未來的體育場地建設與運行變得更加科學、更有持續性。