保險局推這3方案　產壽險很捧場就這一家連續13年得獎

▲國泰金控。（圖／路透）

記者李蕙璇／台北報導

保險局鼓勵業者協助國人提高壽險等保障型保單額度、推廣微型保險及投資五加二新創產業及公共建設，定期給予考核及頒獎，其中國泰金控集團的人壽、產險三連貫與AIA友邦人壽連續13年得獎，並與其他17家都獲得保險局給予新種商品送審件數增加及相關申請案優先審查等獎勵措施。

去年7~12月推動「提高國人保險保障方案」績效優良獲獎勵的保險公司：台銀、保誠、國泰、中國、南山、新光、三商美邦、安聯、第一金、合作金庫、保德信、全球、元大、AIA友邦、法國巴黎及安達人壽等16家壽險公司。

辦理微型保險績效優良獲獎勵的保險公司：台銀、台灣、國泰、新光、富邦、三商美邦等6家壽險公司及兆豐、富邦、旺旺友聯及國泰世紀產險等4家產險公司。

投資五加二新創產業及公共建設績效優良獲獎勵的保險公司：國泰、富邦及台灣人壽等3家壽險公司。

▼AIA友邦人壽總經理侯文成。（圖／記者李蕙璇攝）

而金管會自2005年7月起推動「提高國人保險保障方案」，AIA友邦人壽還是目前唯一連續13年第25度獲得獎勵的壽險公司，其死亡保險有效契約個人保件平均保險金額位於全業界75百分位以上。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，公司主要推廣保障型保險商品，就是大家所知道的壽險、醫療險、意外險、癌症險、失能扶助險等，而保戶平均壽險的保障額度達240萬元，高於國人平均保額的4倍以上，就是AIA友邦力求保險核心價值，透過保險讓民眾可以轉嫁生活中可能遇到的風險，保全財產及資產傳承。