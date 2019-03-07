影／等嘸發大財！ 33年「和春影城」將熄燈　高雄人：再見我的回憶

地方中心／高雄報導

伴隨高雄人33年的老牌二輪電影院「和春影城」，以CP值高成為所有高雄人共同的記憶，但在3月7日影城粉絲團卻突然宣布將在4月15日結束營業，並在其間推出電影票只要80元的回饋價，消息一出大量網友訊速湧入留言「再見了我的青春回憶」。

▲高雄開業33年的和春影城宣布熄燈。（圖／翻攝自和春影城粉絲團）



過往和春影城全票只需要130元，就可以自由觀看多部二輪電影，高雄人假日可在裡面待上一整天，也由於一旁的鹽酥雞攤提供借用會員卡的服務，也形成「買鹽酥雞、點飲料、借卡、買票」的特殊文化。

▲陪伴高雄在地人33年的和春戲院，不敵市場，宣告將在4月15日歇業。（圖／翻攝自Google Map）

和春影城在7日上午11點於臉書粉絲團貼出公告，寫下「由於近年收支嚴重失衡，已遠超目前營運所能負荷，滿懷不捨但還是很遺憾地跟大家說再見，感謝過去30年來您們的支持與愛護，衷心感謝。」並在4月15月結束營業前，推出優待票價一率80元的活動，而有價票皆可辦理退費。

粉絲團小編也說但為了長期支持我們的顧客及對電影的一份熱愛，我們也不希望輕言放棄這個有你們大家陪伴度過30個年頭，乘載著許許多多回憶的老影城．因此我們這幾年試著做了許多調整及嘗試，但絲毫不見好轉。因此經營者最終不得不下此沈痛的決定。

網友聽聞消息後在底下留言，「當年學生時我就是在這電影院，在鹽酥雞跟可樂的催化下被我老婆騙走的」、「我真的哭了！這裡影響我太深了」、「以前窮學生的時候，想看什麼電影，都會特地等它二輪的時候」、「從學生時代看到現在，也帶了自己的孩子來看電影，陪我走過20個年頭的和春」。