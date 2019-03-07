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桃園中路二號社會住宅遞件熱絡　9月中搬家入住

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▲桃園中路二號社會住宅遞件熱絡，9月中搬家入住。（圖／住宅發展處提供）

▲桃園中路二號社會住宅遞件熱絡，9月中搬家入住。（圖／住宅發展處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園中路二號社會住宅」受理申請已截止，共有1,804名民眾遞件。住宅發展處莊敬權處長7日表示，中路二號基地社會住宅經審查完畢、公告政策戶評點排序結果、政策戶看屋選屋及公告一般戶抽籤結果等程序進行，今年9月中辦理點交、搬家，10月1日開始計算租期。

住宅發展處進一步說明，經審查後民眾若有申請資料不齊全、承租資格異動、勾選項目有誤或有電腦資料誤植等情形，將以書面一次通知限期補正，民眾應於指定日期內補正，屆期未完成者，致不符申請資格者，將以書面駁回申請，請民眾務必要注意自身權益。▲桃園中路二號社會住宅遞件熱絡，9月中搬家入住。（圖／住宅發展處提供）

▲▼桃園中路二號社會住宅遞件熱絡，9月中搬家入住。（圖／住宅發展處提供）▲桃園中路二號社會住宅遞件熱絡，9月中搬家入住。（圖／住宅發展處提供）

中路二號社會住宅出租採以「7成青年、3成弱勢」為原則，房租費用原則一般戶依市價打8折、政策戶打6折；租坪採實坪制，分為一房型15坪、二房型28坪和三房型35坪等3種房型。

第一、在家具配備方面，一房型配有衣櫃、床、電陶爐、沙發、茶几和餐桌椅；二、三房型則有瓦斯爐和抽油煙機。第二、在停車位租金部分，住宅戶汽車停車費用每月每格2,000元、非住宅戶每月每格2,500元；機車格租金，每戶免費配置機車格位1格，第2格起，每月每格250元。

據指出，中路二號樣品屋一房型為HOLA贊助、二房型為弘洋贊助、三房型為特力屋贊助，未來以市民卡作為管理證，磁扣為輔助性管理方式，住宅發展處也會進駐，提供更便利、更即時的住宅服務。

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關鍵字：桃園中路二號社會住宅,入住日期,租金

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