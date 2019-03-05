繳不出4600租金　Airbnb房客「戶頭只剩200」滿臉血遭殺害

▲Airbnb專門提供短期出租房間的服務。（圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

澳洲墨爾本42歲男子科爾頓（Jason Colton）曾與另一名男子佐努齊（Ramis Jonuzi）合租Airbnb，由於對方付不出210澳幣（約台幣4600元）的房租，他便憤而攻擊佐努齊導致死亡。科爾頓近期出庭時否認了謀殺罪，但承認犯下過失殺人罪，可能面臨無期徒刑。

事件發生在2017年10月，36歲的佐努齊原本先透過Airbnb租房，涉事的有房東列維（Craig Levy）、科爾頓以及另一名室友，起初他打算住3個晚上，最後則延長到1周，然而到了退房時他的戶頭只剩下不到10澳幣（約台幣217元），此舉惹惱了科爾頓。

據了解，佐努齊晚上正在收拾行李準備離開，3名男子前來催促他付錢，他被科爾頓攻擊，直接往牆幣處撞擊，他還遭到掐喉，其他的人也跟著動用暴力。他失去意識後被拖到花園，對他的攻擊並沒有停止。

對此，科爾頓強調他只是想讓佐努齊昏倒，沒有想過要致死對方或造成嚴重傷害；如果罪名成立，他可能要面臨20年有期徒刑或無期徒刑。另外2名男子則都已在去年認罪，分別被判處9年徒刑、7年半徒刑。

根據法庭上播放的影片，佐努齊半裸躺在屋外，鼻子明顯可見被打斷，臉上都是血跡。Airbnb則發布聲明回應，對於這樣的事情感到非常悲傷與憤怒，已將這棟發生命案的建築從列表移除。