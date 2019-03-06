新光人壽200多棟不動產租金收益　去年破38億元　

▲新光人壽即將完工的新型態樂齡出租住宅的示範屋內情況。（圖／記者李蕙璇翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

新光人壽包括英國及全台共200多個標的物不動產投資租金收入，去年超過38億元，加上今年起至2023年間陸續完工的南港軟體園區大樓、新板傑仕堡等12棟滿租時，將可持續挹注6億租金，初估目標上達近45億元。

新光人壽總經理蔡雄繼表示，3月1日位於北市南港軟體園區大樓的老爺行旅即將試營運、21日正式開幕，還有3M等廠商進駐，將可帶來租金效益達1.5億元。而位於新北市新板特區的出租宅也預計今年7月開始，首先由璽悅月子中心開始營業等，而新壽也透過業務部廣邀準媽媽級保戶，聽取月子中心簡報說明，積極搶攻坐月子中心市場。

▼由新光人壽投資合作的璽悅月子中心將於7月進住其租用宅新板傑仕堡大樓。中為新光人壽總經理蔡雄繼、右二為璽悅國際董事黃麟雅。（圖／新光人壽提供）

新壽不動產部表示，新板傑仕堡樂齡宅位於新板特區內，周邊交通便利，基地規劃共三大ABC棟區塊，緊鄰板橋中山國中，距離捷運板南線新埔站及三鐵共構板橋站約700~800公尺，走路約5~10分鐘，用途包括醫療診所大樓、坐月子中心、新型態出租住宅及旅館大樓，土地面積共3,120坪，全部完工後將帶來高坪效收益。

而樂齡宅採飯店式管理並搭配高齡友善設施，預計可每日供應免費自助式早餐，房間內設有可聲控的AI互動式小管家，室內燈光亮度、電視頻道轉換、開關窗簾、空調、機器人送餐到房間等，都可以用聲音讓AI小管家完成，更提供健康管理服務，讓租客以優惠價格享有新光健康管理準金卡的服務，包括到府抽血、施打流感疫苗、預防針等。

這也就是新光金控董事長吳東進所強調的「共享經濟」模式，為房客帶來新生活體驗。

▲新光人壽新型態出租住宅「新板傑仕堡」，預計今年第4季起陸續完成簽約。（圖／記者李蕙璇翻攝）

同時，管理公司在安排出國旅遊活動時，亦會有醫生、護理師隨行，不但住得開心也玩得安心。而醫療診所大樓會有牙科、眼科、復健科、家醫科等與長者相關的門診，另外月子中心進駐後，子女若要探視或陪伴父母，也有旅館大樓提供住宿需求。

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