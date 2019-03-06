偷吃已婚男懷孕！她囂張傳口愛影片逼正宮...下場慘賠40萬

▲小三傳性愛片示威正宮下場曝光。（圖／翻攝pixabay）

突發中心／綜合報導

新北市已婚吳姓男子因工作結識李姓女子，不料兩人竟擦出愛火，李女更意外懷有身孕，因不滿吳男遲遲不離婚迎她入門，竟將兩人的性愛影片傳給正宮示威，更嗆聲「你老公在外面有女友，還把人肚子搞大」，吳妻收到訊息後才驚覺丈夫外遇，怒告2人並求償200萬元。新北市地方法院審理後，判吳、李兩人賠償正宮40萬元，可上訴。

據了解，吳妻2018年透過臉書收到李女傳來一段影片，打開一看竟是李女為丈夫口交的畫面，讓她一怒之下狀告法庭，當時新北地方法院簡易判決則將2人處以各2個月徒刑，而後吳妻再提民事訴訟，向兩人求償200萬元。

吳男在偵查時坦承，曾與李女發生婚外情，但強調2人只發生過一次性行為，李女因此懷孕；李女則指控，2017年間她工作不順，吳男藉洽談工作為由接近她、追求她，卻未如實告知自己已婚的身分，讓她深覺受騙，自稱涉世未深才會跟吳男交往，進而懷孕，希望法院酌定合理賠償。

但據法院調查，李女雖辯稱不知對方已婚，卻曾在偵訊時說過「我當時知道吳男有結婚，我在他的臉書知道他有妻小」，除此之外，李女也曾傳多則訊息給吳男，氣憤地表示，「我是多賤呀，我他媽的不想再當小三了」、「你不離婚就是欺負我」、「你為什麼騙我說要離婚」，足見她確實知道吳男已婚，判2人須賠償吳妻40萬元，可上訴。

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