快搶！北捷通車23年　第100億幸運兒一年免費隨便搭

▲台北捷運尋找第100億乘客，幸運兒將享有一年免費搭福利。（圖／記者季相儒攝）

記者陳家祥／台北報導

台北捷運通車至今23年，運量即將突破歷史性的100億人次，北捷7日召開記者會，找來市府副發言人黃瀞瑩一起公布百億人次慶祝活動。其中，第100億人次的旅客將享有1年捷運免費搭，還能獲得市價超過3萬元的筆記型電腦；另外，還有預測百億人次出現車站等抽獎活動，以及音樂會、體驗捷運夜間勤務的「夜間觀測站」等，系列活動總計超過450項獎品，獎品總價值超過30萬元。

通車23年的台北捷運，運量累積到6日為止已達「99.46億」人次，預計3月底到4月初這段時間就能突破100億人次。北捷總經理顏邦傑表示，百億人次得來不易，早期每日運量4萬人次，如今成長到每天220萬，台鐵、高鐵、高雄捷運、桃園捷運、淡海輕軌的日運量合計約100萬，還不到北捷的一半；未來將結合民眾生活持續精進服務。

為慶祝百億人次達標，北捷也將舉辦一系列的慶祝活動，包含「尋找台北捷運編號100億」活動，第100億人次的幸運兒將享有免費搭捷運1年、筆電1台的福利；而第100億人次的前後各5名乘客，則將獲得3個月免費搭乘捷運悠遊卡。

此外，還有「100億人次出現站預測」、「五大捷運線應援人氣投票」、「分享應援圖片拉票」等抽獎活動，有機會獲得3個月或1個月免費搭捷運悠遊卡、72小時捷運車票、市長柯文哲簽名百億人次紀念悠遊卡禮盒、ASUS手機、北投春天酒店雙人住宿券等好禮。

另外，名字內有「百」、「億」、「人」或「次」民眾，或與親朋好友身分證末兩碼相加為「100」，都可上活動官網報名兌換好禮，包含王品集團餐券、KKBOX及KKTV一年份免費會員、誠品禮券、電影票等。