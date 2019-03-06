韓國瑜才是最大咖？國民黨太陽們「搶見」　李四川替朱立倫牽線





▲朱立倫南下高雄拜訪韓國瑜。（圖／翻攝朱立倫臉書）



政治中心／綜合報導



新北市前市長長朱立倫5日拜會高雄市長韓國瑜，被解讀有意在2020大選中勸退或爭取韓粉支持。眾所矚目的「朱韓會」，傳出由朱立倫在新北市副手、高雄市副市長李四川牽線，韓陣營有意藉「太陽們搶見」營造最大咖地位，也與台北市長柯文哲陣營盼促成的「韓柯會」區隔。

《上報》報導，朱立倫原定農曆年期間到高雄拜會韓，但兩人先後出訪美國及星馬，時間一直喬不攏，「朱韓會」延後登場，與立法院前院長王金平7日宣布參選總統記者會僅差兩天，增添外界政治聯想。

據報導，朱立倫2月中上旬在台北市安和路二段「國家大樓」競選辦公室，約見李四川，兩人談及朱未到高雄向韓國瑜及高雄市議長許崑源兩人恭賀就職，朱主動表達盼能有機會到高雄走訪。

報導指出，因朱立倫2月17日出訪美國，韓國瑜接著出訪新加坡、馬來西亞，而228連假期間，柯文哲專程南下高雄盼與韓會面，由於韓陣營對「柯韓會」有疑慮，因此暫不方便讓韓見朱，最後才敲定5日「朱韓會」。

報導引述近韓國瑜人士的說法指出，初選階段，韓國瑜絕對不會表態挺誰，「朱韓會」有與未成局的「韓柯會」區隔之意，韓不會支持非國民黨人選，也與黨內太陽們等距，墊高政治能量及高度，「黨內天王們都要搶見韓，不正是代表韓國瑜是國民黨內『最大咖』？」

報導稱，「朱韓會」與去年底的「王韓會」接待規格一致，劇本幾乎如出一轍，不難看出韓國瑜的用心；誰都不得罪，也能有利於日後韓選總統的黨內團結整合問題。