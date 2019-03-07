陳佩琪告輸三立　柯文哲批：法院判決應同時公布判決書

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲妻子陳佩琪不滿三立政論節目《54新觀點》指夫妻名下2000萬元財產來源不明，憤而向三立、主持人陳斐娟、來賓律師曾勁元提告求償500萬元並登報道歉；台北地院6日宣判陳佩琪敗訴，全案可上訴。對此，台北市長柯文哲7日受訪反酸，法院判決的時候為什麼不把完整的判決書同時公布，「還是說他們先判決，看看社會反應怎麼樣再把內文詳細寫？我覺得很奇怪。」

昨判決出爐後，陳佩琪在臉書以千字文回應，強調身為市長，必須要維持財產清譽的高度，還稱晚上會對柯文哲曉以大義，「以訟止謗，才有高度」；她還說，既然法律上她和柯文哲是獨立個體，名譽也獨立，將來她賺的錢不要跟他申報在一起，不然辛苦賺的錢，還要被說財產來源不明，提告還敗訴，她相信這種汙衊，往後只會更多，不會變少。

對於妻子對三立提告敗訴，柯文哲未回應是否要親自跳出來提告，但反過來酸了一下台灣的司法制度，指法院判決的時候為什麼不把完整的判決書同時公布？為什麼要隔一個禮拜？我覺得很奇怪，「還是說他們先判決，看看社會反應怎麼樣在把內文詳細寫？我覺得很奇怪。」

柯文哲直言，未來司法改革的時候，是不是判決得時候直接就把判決書全文同時公布，「比方說我們判決，沒有看到判決書全文你也不曉得要做什麼。」

▲台北市長柯文哲出席災害防救實兵演練。（圖／記者林敬旻攝）