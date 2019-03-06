硬卡朱立倫、王金平等Ａ咖...藍憂心：「換柱2.0」韓國瑜也難贏





▲吳敦義、朱立倫、韓國瑜、柯文哲、蔡英文。（組合圖／本報資料照）



政治中心／綜合報導



國民黨主席吳敦義一再保證2020大選「國民黨會推最強的人選總統」，但遭質疑以高雄市長韓國瑜卡新北市前市長朱立倫、立法院前院長王金平，又被稱作「換柱2.0」戰略。不具名國民黨人士憂心，朱立倫、王金平都具有Ａ咖實力，「誰有本事能硬換他們，還能不受傷害選上總統？即使是韓國瑜也不行。」

國民黨中常會2月27日通過總統初選機制，維持現行以民調七成、黨員投票三成方式來決定總統提名人選，不過對於是否採二階段機制或「韓國瑜門檻」等防磚條款，並無進一步說明。吳敦義接著拋出，「保留萬分之一徵召的可能性」，再度激化矛盾。

《新新聞》引述不具名藍營人士說法指出，國民黨基層拱韓國瑜選總統聲浪高漲，不過，經過初選完成提名後，又要另行徵召韓取而代之，「在政治實務上幾乎做不到，若真要硬幹，只怕會造成國民黨難以承受的大分裂。」

據報導，黨務人士指出，能在總統初選勝出的人，如朱、吳、王都有Ａ咖等級的政治實力，「誰有本事能硬換他們，還能不受傷害選上總統？即使是韓國瑜也不行。」他說，或許有人期待可用群眾壓力逼迫被提名的朱或王讓賢，這更是天方夜譚，「一般人都難在屈辱下退讓，何況是重面子的藍營太陽！」

有藍營要角認為，想讓韓代表國民黨選總統，只剩請他投入黨內初選一途。報導因此研判，朱、王陣營很清楚，韓投入初選的機率非常低，因而王金平才會說徵召韓國瑜是個假議題，朱立倫也僅輕描淡寫地表達對二次徵召的疑慮。