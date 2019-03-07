韓國瑜、吳敦義不選！沈富雄2020神預測：朱立倫勝出

▲吳敦義、朱立倫、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜被視為2020總統大選的大熱門，但他5日受訪時表示，「2020不在的考慮之內」。對此，民進黨前立委沈富雄7日在臉書預測大選趨勢，他認為，「韓國瑜不選，吳敦義棄選，最後朱立倫勝出」。

沈富雄表示，和4位國民黨人士在節目中聊天，他們不約而同地說我「不了解國民黨」，我卻認為他們不了解人性，「只緣身在此山中」。

沈富雄預測2020大選趨勢，「韓國瑜不選」，如果前新北市長朱立倫跟前立法院長王金平爭鋒的話，「朱立倫會勝出」，如果台北市長柯文哲不參選的話，「朱立倫會贏總統蔡英文」，以及「國民黨國會席次過半」。

沈富雄最新預測如下：

1.韓國瑜不選。

2.國民黨參與初選的名單只有朱立倫與王金平，周錫瑋、張亞中，甚至吳主席都不會登記。

3.朱、王爭鋒，朱勝出。

4.柯郎才盡，聲勢如江河日下，最後棄選的可能極大。

5.如柯不選，朱大勝蔡。

6.如柯選，得票依次為朱、柯、蔡；朱勝柯綽綽有餘。

7.不會發生「棄英保柯」，只有綠民歸隊，使柯雪上加霜。

8.國民黨國會席次過半。

9.時代力量仍然在不分區席次有斬獲，但區域立委與民進黨兩敗俱傷，柯如參選，會贏得數席不分區立委。

10.其餘政黨都不成氣候。