傳5月南下會粉絲挨酸無心市政　柯文哲：我很認真在工作

記者陳家祥／台北報導

3月初才到高雄、屏東參訪的台北市長柯文哲，傳將再安排5月左右南下高雄與粉絲互動，引來外界質疑沒把心思放在市政上。對此，柯文哲7日受訪表示，通常最多看未來1、2天的行程，「你去想1、2個月後的事情幹什麼？」；至於被質疑無心市政，他則表示，每天還是很認真在工作、一樣7點30分上工，「其實我跟你講，大概全台灣縣市首長，我花在工作時間還是最多。」

柯文哲2月底到3月初這段時間行程滿滿，先是出訪以色列，接著歸國後又進行「一日雙塔」活動騎自行車到高雄，除了會見前總統陳水扁外，還順道參觀了屏東的台灣燈會，同時參訪屏東市政。由於出訪行程不斷，柯文哲也被酸無心市政。

對此，柯文哲7日出席108年度民安演習前受訪時，被問到傳出5月要到高雄會粉絲，他表示，「我也還沒看行程，我通常都最多看未來1、2天的行程，你去想1、2個月後的事情幹什麼？」；而到高雄市否會舉行柯韓會？柯文哲說，是這樣，自然就好，方便就見。

至於一下去台中一下去高雄，引來外界質疑無心市政，柯文哲說，我每天還是很認真在工作，我們還是一樣7點30分上工，「其實我跟你講，大概全台灣縣市首長，我花在工作時間還是最多」，強調自己很認真在工作。



▲台北市長柯文哲出席災害防救實兵演練。（圖／記者林敬旻攝）