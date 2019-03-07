38限定！cama大杯抹茶飲品第二杯38折　星巴克全品項85折

記者曾婉婷／綜合報導

響應38婦女節，除了連鎖咖啡品牌推出優惠外，超商和超市也紛紛祭出好康活動，一同歡慶。另外，屈臣氏則推出「閨蜜好朋友」女性用品超殺折扣。

★cama cafe

cama cafe於3/8推出單日限定優惠，凡女性消費者在3/7當日中午12點註冊會員，即可於下午18點在APP收到活動優惠劵，可享3/8當日不限時段大杯抹茶飲品同品項第二杯38折。另外，在4/16以前加碼，每天12點後可享大杯抹茶飲品89折優惠。

★星巴克

迎接21周年來臨，星巴克推出「21周年Shopping party」活動，於3/8及3/22這兩天都能享全品項商品85折優惠，但不包含飲料、服務性商品、隨行卡及儲值。另單筆滿500元可再獲得「咖啡好友分享券」，憑此券購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

★OK超商

響應38婦女節，OKmart獨家推出專屬優惠，3/6到3/10活動期間，指定商品享優惠，包含天地合補官燕窩禮盒特價1200元、華陀冰糖純燕窩禮盒特價899元，以及天地合補含鐵四物飲120ml 2件95元、凡士林玫瑰瓶裝護脣膏65元等。

★頂好超市

3月8日至3月13日推出「寵愛女人優惠券」，憑券購買雞精禮盒、哈根達斯冰淇淋、澳洲皇妃慕斯卡白葡萄酒等商品，最高可折抵至100元。此外，單筆消費滿200元即可加購kotex靠得住純白體驗Super超吸洞衛生棉，特價38元，省61元。

另外，屈臣氏則推出「閨蜜好朋友」限期優惠，自即日起至3/13，日用衛生棉、護墊任選第2件5折；而3/14～3/27，購買夜用衛生棉、棉條任選第2件5折。