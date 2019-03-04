女性網購貢獻度80%　「這一片」賣出年度冠軍

▲PChome商店街個人賣場公布年度消費習慣大調查，發現女性消費力強大到把男性甩在腦後。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

網購女力當道，在38婦女節前夕，PChome商店街個人賣場公布年度消費習慣大調查，發現女性在網購平台活動參與度及消費貢獻度占8成，有著強大剁手力；從年度Top Sale商品來看，其中以女性生理用品最熱銷，由「衛生棉」奪得個人賣場2018年度銷售冠軍，今（3/4）站上女王購物節活動開跑首日，衛生棉主打品牌創下單店熱銷直逼2萬片。

根據2018年商店街與個人賣場的熱銷統計顯示，個人賣場Top Sale商品中，第1名由女性貼身日用品衛生棉奪得，第2名則是女孩們衣櫥必備的修身內搭褲，第3、4名分別是美妝保養類的常勝軍護唇膏及面膜，第5名為引起討論話題的日本香氛洗衣球。另外還有百搭白鞋、韓國小雞麵、印度拉茶沖泡飲品、亞洲國家無限上網卡、超輕量除塵蟎機等，為個人賣場年度熱銷10大商品。

PChome商店街個人賣場觀察，此結果不僅顛覆了一般大眾對於女性購買排行只會有美妝、服飾類商品的想法，更可以強烈感覺到網路購物早已進入女性們食衣住行育樂生活各面向，進而產生依賴感。

PChome商店街個人賣場營運長黃淑琳則表示，這次個人賣場使用者消費習慣大調查，共計超過4萬名網友參與，其中女性占近8成，人數達3萬2千名，又以18～35歲女性朋友為主，而占女性受訪者7成、最常購買的商品類別由居家生活類拿下冠軍，其次為服飾配件、婦幼育嬰，明顯看出以往到量販店、超市添購居家雜貨用品的消費習慣，已被便利快速優惠網路購物漸漸取代，這3類熱銷商品也占商品消費類別8成之多。