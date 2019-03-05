東森購物女神購物節　滿額送400東森幣、最高現省1100元

▲東森購物網「女神購物節」登場，主打美妝保養品、居家收納用品促銷優惠。（圖／翻攝自東森購物網）

消費中心／台北報導

迎接38婦女節，東森購物網推出「女神購物節」，凡於美妝保健、日用婦幼、服飾、鞋包、內衣等指定館別消費累積滿2,000元，登記送400東森幣，全館消費滿3件且達3,800登記送200提貨券，最高現省1,100元，搶攻女人購物商機。

在這波女人購物節檔期中，東森購物網主打多件商品優惠下殺，國際美妝名品雅詩蘭黛特潤激殺59折，雅詩蘭黛特潤超導修護露50ml只要2,288元，DeMon冷淬面膜3盒組買就送王品集團Tasty西堤牛排餐券2張；活動自即日起至3/11 上午10:00止，銀行卡友最高回饋10%，萊爾富取件即可以12元加價購光泉米漿，APP首購登記送100元東森幣。

▲DeMon 冷淬面膜3盒組。（圖／業者提供）

想趁著換季整理冬衣的話，也可把握此檔期添購實用家居品，像是木暉日式疊加神器-抽取式收納架高款8入，能夠自由疊加、分層收納，且承重佳穩固耐用，至4/1止，活動價只要1,099元；若是要為居家換上新氣象，家居品牌H&D全館84折起，其中，摩登時尚皮質沙發床三段角度可舒適調整姿勢，活動價2,380元。

此次還有另一主打重點，就是來自韓國的PS美美妍修修臉面膜，共有水感修修保濕平衡、打光修修淨透亮白、3D修修緊緻彈力3款，目前皆在東森購物網獨家販售。

東森購物表示，「PS美美妍」集合韓國頂級研發團隊，針對台灣女性的生活習慣與肌膚困擾，以高效配方與創新科技提出全方位的保養方案。選秀節目《聲林之王》中，來自泰國的14歲選手Gail日前特地貼心準備了PS美美妍面膜贈送給同班姊妹作為伴手禮，結果獲得大家讚賞，一致認為面膜超好用，文青女神凡雨禾特別提到面膜超狂保水、長效保濕簡直放大絕，解決她換季時肌膚脫皮、乾燥等困擾。