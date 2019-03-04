5大電商狂推女人便宜買　3大美妝品牌3折起、千元福袋半價搶

▲歡慶38婦女節，蝦皮購物攜手巴黎萊雅L'Oréal Paris、媚比琳Maybelline、NYX Professional Makeup推出「L'Oréal超級品牌日」。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

以女性為主的「她經濟」已成為一股龐大消費力，有著不容小覷的影響力。隨著38婦女節即將到來，5大電商特別推出女性專屬購物日，精選美妝、保養等眾多優惠商品，讓姊妹們省荷包寵愛自己，同時也開啟上半年的新一波網購戰場。

東森購物「女神購物節」登場，精選KOSE經典明星品雪肌精珍愛海洋10周年紀念版、CHIC CHOC小惡魔眼彩桃花眼妝組以及超值旅遊行程，推薦給女性朋友們，不論哪個年齡都要好好寵愛自己；即日起至3/11，於美妝、保健、服飾、鞋包、日用、婦幼等指定館別消費累積滿2,000元，登記就送400東森幣，消費滿額滿件登記再送200元提貨券，再搭配刷卡最高10%回饋，最高可現省1,100元。

蝦皮購物於3/5～3/8強打「L'Oréal超級品牌日」，巴黎萊雅L'Oréal Paris、媚比琳Maybelline、NYX Professional Makeup 3大美妝旗艦店推出眾多精選商品優惠3折起，包括巴黎萊雅金緻護髮精油破天荒買2送2折後價只要699元、媚比琳FIT ME空氣絲絨蜜粉搭配好氣色cc輕唇膏跟美妝蛋只要375元、NYX Professional Makeup新品超持久不斷電底妝系列組合價5折起，天天都有高CP值大牌優惠，消費滿999元再抽Dyson吹風機；此外，媚比琳官方旗艦店另祭出價值千元的獨家「女力福袋」，內容物包括超持久霧感液態唇膏2支加贈小瓶裝眼唇卸2瓶，特價499元，全台限量300組。

▲巴黎萊雅 24H無瑕完美粉底液加贈輕透光感粉底液、美妝蛋，原價1,090元，折價後449元。（圖／蝦皮購物提供）

▲巴黎萊雅 金緻護髮精油（草本/玫瑰）加贈30ml髮油2瓶，原價1,498元，折價後699元。（圖／蝦皮購物提供）

生活市集、好吃市集搶攻美麗商機，3/5～3/11推出「3.8女王節」，8大活動專區全面下殺最低1折起，同時祭出3重好康，全站消費不限金額免運，再享1%集集點回饋；下單選擇7-ELEVEN取貨滿1筆，登記就送金莎巧克力3粒裝，取貨累計滿3單可登記搶百元購物金；多家銀行祭獨家回饋，刷中信卡分期可享1500元送150元刷卡金、六日單筆消費滿千就贈100點集集點。此外，生活市集同步主打「女王下單我買單」，活動期間每日抽出一名幸運女王可獲100%集集點回饋。

▲富邦媒與漫威影業跨界合作，旗下momo購物網攜驚奇隊長打造38驚奇購物節。（圖／momo購物網提供）

momo購物網與漫威影業大玩跨界合作，攜手女英雄「驚奇隊長」打造38驚奇購物節，搬出雙11、雙12才有的好康，於即日起至3/10推出38%紅利金回饋揪好友組隊一起賺、千萬個紅包大方送、指定信用卡最高回饋10%等活動好康；3/8晚間9時將再度結合網路、電視、社群、與行動App等跨平台推出「38驚奇晚會」，精選SK-II、DR.WU、dyson、SAMSUNG、THERMOS等年度熱銷品牌商品，祭出驚喜下殺折扣。針對漫威迷們，3/4～3/6暖身慶推出「38驚奇問答挑戰賽」抽電影票、紅利金，活動期間購買「漫威授權指定商品」5折起，還可參加登記抽驚奇隊長公仔。

▲漫威驚奇隊長11.5吋宇宙人物搭檔組，折扣價849元。（圖／momo購物網提供）