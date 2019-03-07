檔案傳輸困難...iPhone 四大缺點　讓果粉公認最崩潰

▲iPhone 。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

近日「對於iPhone不滿」的話題在網路上引發熱議，網友直指4大悲劇最讓人不滿意，不過抱怨歸抱怨，對於死忠果粉來說，還是難以轉跳到安卓陣營。現在就來看看大部分人使用iPhone會遇到那些不太方便的情形吧：

檔案傳送不易

過去在功能型手機的時代，遊戲、佈景主題、音樂等等檔案皆可透過藍牙進行傳輸，到了智慧型手機時代，安卓系統仍保留了這樣的資料傳輸功能，但蘋果的iOS系統卻不能如此傳送檔案，就連想要從Google雲端硬碟、dropbox、信箱等地方儲存音樂、影片等檔案也都不行，只能靠連結電腦才能辦到，相當不便。

電池續航力不足

現在的智慧型手機螢幕愈做愈大，功能也愈來愈多，再加上大部分人每天使用智慧型手機的時間都相當長，因此手機是否具備大容量電池往往是消費者關注的焦點。但iPhone的電池續航力一直是為人詬病的設計，據外媒Pocketnow得到的數據，去年發表的iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR，電池容量分別是2,658 mAh、3,174 mAh和2,942 mAh，這與其他廠牌的智慧型手機相比並沒有特別突出，甚至還稍嫌不足。因此，若是使用量大，建議出門在外還是必須隨身攜帶行動電源比較保險。

價錢過高

過去在功能型手機時代，大部分手機價位落在幾千元到萬元不等，對當時來說已經算是相當昂貴，而隨著進入智慧型手機時代，一般堪用的中階機幾乎都要萬元起跳，而旗艦機幾乎都要2萬元起跳。而iPhone的定價則往往比其他品牌的手機來的高，像是去年推出的iPhone XS系列，最便宜的也要35,900元；號稱是平價款的iPhone XR，最便宜的也要26,900元；至於去年最頂規的iPhone XS Max 512GB ，則是要價新台幣52,900元，不但創下最貴iPhone紀錄，也設下了普通人不願意購買的障礙。

鈴聲選擇少且不易更換

若是在iPhone中沒有儲存任何音樂檔案，iPhone就只能選擇蘋果原廠鈴聲，若是用戶想要進行更換鈴聲，就必須先將檔案透過iTunes同步至iPhone內，且檔案必須為m4r格式。另外，iTunes Store也可進行鈴聲購買，但相較於過去功能型手機和安卓系統仍相當不便。