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南投寶島時代村母親節復村　超過200人搶當村民！網：噗菈嘉女神會復出嗎

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▲南投草屯寶島時代村。（圖／寶島時代村提供）

▲寶島時代村2012年中開幕，以夜市文化為時代回憶的起點，結束營業後如今確定在母親節復活，讓不少南投人直呼期待。（圖／寶島時代村提供）

記者陳俊宏／綜合報導

南投知名景點「寶島時代村」因創辦人、藝人小潘潘丈夫江欽良捲入農會詐貸案，以及經濟不景氣的影響，於2017年底停業，如今確定復活了，將在母親節復業重新開幕！徵人消息一出，也吸引超過200人投履歷搶當「村民」。許多網友得知消息後直呼，「太棒了，寶島是我們重要的回憶」、「南投就不會煩惱沒地方可去了」、「噗菈嘉女神會復出嗎」。而原本吹熄燈號的「草鞋墩人文觀光夜市」，也已於春節期間恢復營運。

位於草屯中正路的寶島時代村創立於2012年6月30日，以夜市文化為時代回憶的起點，從人文關懷、地方特色、鄉土民情出發，裡頭有眷村、客家庄、原住民部落、集集車站、三合院辦桌等復古場所建築，曾是熱門打卡旅遊景點。

請繼續往下閱讀...

不過，江欽良當時因涉嫌農會詐貸案被拘捕，以1000萬元交保，寶島時代村認為相關媒體報導而造成業績嚴重下滑，宣布在2017年12月31日結束營業，而江在今年1月初被檢方依背信等罪嫌起訴。檢方認為，江利用人頭當購地合夥人，以其寶島曼波文化商城公司資金買地，再向農會超貸高達11億元；檢方也以江否認犯行，明顯無悔意，建請法院從重量刑。

▼寶島時代村走復古路線，裡頭有許多懷舊場景。（圖／資料照／記者黃翊婷攝）

南投草屯寶島時代村。（圖／記者黃翊婷攝）

而在歇業1年2個月後，寶島時代村確定在母親節復活，業者2月先在臉書貼出「招兵買馬」徵才消息，包括要找客服、企劃行銷、設計、會計、總務和營業管理人員；5日更在臉書發出「招商公告」，「2019我們東山再起，我們審慎評估，特別保留幾個優質空間給『對的人』！寶島時代村培植文創產業，歡迎有志青年駐村創業。」

業者表示，貼出徵才後短短幾天就收到超過200份的履歷，包括不少舊員工回鍋，也有許多新血期盼加入。而重新開幕的寶島時代村也會稍微調整經營方向，經理葉慶宗指出，招商部分不會一次招滿，會預留空間增加懷舊場景，讓遊客可以拍照打卡；而過去表演節目都由村裡安排、村民演出，但未來將委外。

對此，許多網友都說好期待，「重新出發搭配夜市就是一個讚啦」、「有地方可以去了」、「期待，去過一次想再去，太多回憶了，終於等到了」、「太棒了！每次去南投玩總覺得少了什麼…」、「噗菈嘉女神會復出嗎」。噗菈嘉是村方男扮女裝的醫生，在「寶島衛生所」以俏皮搞笑方式和遊客互動。

▼「噗菈嘉」是村方安排的醫生橋段，會吃男遊客豆腐，總是吸引旁人大笑。（圖／翻攝噗菈嘉臉書）

寶島時代村、噗菈嘉女神。（圖／翻攝噗菈嘉臉書）

▼村方貼出「熱情招商」公告。（圖／翻攝寶島時代村臉書）

南投「寶島時代村」確定母親節復活　超過200人搶當村民！網喊：我們回憶。（圖／翻攝寶島時代村臉書）

▼村方貼出「招兵買馬」公告。（圖／翻攝寶島時代村臉書）

南投「寶島時代村」確定母親節復活　超過200人搶當村民！網喊：我們回憶。（圖／翻攝寶島時代村臉書）

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關鍵字：寶島時代村,南投,草屯,江欽良

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