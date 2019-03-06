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國共論壇復辦「謹慎考慮」　國民黨：沒有定調去或不去

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記者蔡浩祥／台北報導

停辦兩年的國共論壇，隨著2020選舉年到來，復辦機率不高。國民黨今中常會就當前兩岸形勢、國共論壇舉辦進行研討，發言人歐陽龍會後轉述，今年是否舉行，會謹慎考量，「保留伺機而動，沒有去或不去的答案」。

國民黨主席吳敦義日前受訪坦言，蔡政府有意延長高階政務官登陸管制期程，由現行三年拉長至十五年。基於選舉熱季與受管制的考量，出席國共論壇的機率降低許多。

歐陽龍表示，考量到限制法案、選舉等因素，今年是否舉行國共論壇，將會謹慎考量，「保留伺機而動，沒有去或不去的答案」。

他指出，國共論壇必須要對等、尊嚴，兩黨主席都不能去，就沒有意義。

▲▼第九屆國共論壇。（圖／國民黨提供）

▲第九屆國共論壇。（圖／國民黨提供）

面對中共總書記習近平在1月初提出「一國兩制」台灣方案，是否為兩黨研商國共論壇的分歧。歐陽龍表示，這是習近平未來期望，不是國民黨的共識。

他強調，國民黨兩岸政策基本立場是：在《中華民國憲法》架構下，維持不統、不獨、不武現狀，且在「九二共識、一中各表」基礎上，確保兩岸和平發展。

歐陽龍更提出2005年「連胡五項願景」，及馬英九主政時期的基本方針，表示會持續推動各項有利於兩岸和平穩定發展的工作。

被問及對岸的態度，歐陽龍表示，國民黨與台商協會、台辦溝通管道都是很通暢，「一定會有的」。

▲▼國民黨主席吳敦義於茶敘後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：國共論壇,吳敦義,習近平,歐陽龍

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