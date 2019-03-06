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大陸連江縣長訪馬祖醫院　對「旅遊健檢」感興趣頻發問

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▲大陸連江縣長訪馬祖醫院　對「旅遊健檢」感興趣頻發問。（圖／連江縣政府）

▲鄭立敏訪問馬祖連江縣立醫院。（圖／連江縣政府，下同。）

記者蔡紹堅／台北報導

大陸連江縣長鄭立敏近日來到馬祖，參加兩岸連江縣座談會，並參觀連江縣立醫院，了解馬祖的醫療資源，以及近年力推的「旅遊健檢」。

鄭立敏參訪醫院時，大陸連江濟雅醫院的董事長林韜正好在接受檢查，鄭立敏便向他詢問感受。林韜表示，來馬祖健檢已經十多年，兩地的價格差距不大，但馬祖的服務及專業度非常有吸引力，「最明顯的就是環境，人流沒那麼大，空間也寬敞，很舒適。」

連江縣立醫院院長張志華也向鄭立敏介紹醫院的運營情況，他表示，縣立醫院的願景是成為連江縣沿海地區民眾的健康守護者，目標希望提供親切醫療服務與完善公共衛生照護的社區醫院。

▲大陸連江縣長訪馬祖醫院　對「旅遊健檢」感興趣頻發問。（圖／連江縣政府）

張志華強調，沒有症狀不代表沒病，透過定期健康檢查，可早期發現一些能加以治療的疾病，「縣醫致力於各項醫療功能的完備與提升，近年更是力行『預防勝於治療』的預防醫學，除了在新大樓規劃健康管理中心，引進許多最新儀器及設備，也派遣醫護人員赴台學習操作方式，提供的服務絕對與台灣同步。」

馬祖連江縣衛福局長謝春福也現場分享馬祖成人整合式健康篩檢服務經驗，以及馬祖胃癌防治實務經驗，他說，馬祖的有比照台北等級的診斷服務及更高的專業水準，再加上黃岐航線快速連結兩岸，大幅縮短往返時間，非常歡迎大陸鄉親前來馬祖旅遊，搭配有特色的觀光景點，而縣醫醫療經驗、設備及技術都相當完善，旅遊期間可搭配健檢專案，感受精緻觀光旅遊服務，只要對岸願意協力宣傳，一定可以吸引更多陸客來體驗。

▲大陸連江縣長訪馬祖醫院　對「旅遊健檢」感興趣頻發問。（圖／連江縣政府）

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