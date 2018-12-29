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明年參加節電少賺252元早鳥獎金　台電駁A錢只是推廣鼓勵誘因

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▲▼台電節電獎勵參加辦法。（圖／翻攝自台電）

▲台電節電獎勵參加辦法。（圖／翻攝自台電）

記者李蕙璇／台北報導

台電今年首度舉辦「節電獎勵活動」並發贈獎勵金1~6個月共3期的獎勵金，吸引334萬用戶登錄參加，而該活動也持續舉辦中，並將於明年度繼續開辦，至於民眾質疑台電斤斤計較取消追溯優惠A走大家的獎勵金，台電強調那是一種推廣早鳥方案，且自今年6月底就取消了，維持獎勵公平性。

台電發言人徐造華總工程師表示，節電獎勵活動全年皆可登錄，民眾現在就可上台電官網登錄節電獎勵，可透過台電活動網站登錄報名，不方便使用網路的用戶，也可利用1911客服專線語音登錄系統，或至台電服務據點臨櫃申請，台電呼籲還未登錄的用戶踴躍報名。

台電今天公布第一屆的節電獎勵活動自1月開跑，截至12月底累計334萬戶響應。感謝大眾熱烈參與，108年將持續辦理，且107年已登錄用戶不需再登錄，即享有明年獎勵資格，尚未登錄的民眾可即日起自登錄日起的各期電費每省1度電，即可獲得獎勵金0.6元，如每期獎勵金低於84元，可享有最低84元的獎勵金，也就是只要有登錄，且108年每期用電皆比107年同期多省1度電，全年共可獲得至少504元獎勵金。

也就是說，由於台電計費是2個月為一期，去年因為首此舉辦便提供「追溯優惠」的鼓勵誘因，就是只要在6月底以前完成登錄用戶，台電就會自動將今1~6月共3期的用電量，比對去年同期的1~6月的那3期，然後按照度數獎勵計算方式回饋這一筆早鳥獎金給參加用戶，若是7月1日起登錄的用戶，便是即日起開始計算，沒有享受到追溯到1~6月共3期的獎勵金，譬如說7月1日登錄者，就是以今年7~8月的用電量對比去年同期計算，發給當期的獎勵金，依此類推持續至今。

台電統計，107年登錄活動的334萬戶中，實際有節電的用戶共273萬戶，達82%，總節電度數高達13億度。每期每戶平均節電量163度，較106年未實施登錄之平均節電量145度，多節電18度，顯示民眾登錄參加，並於日常生活落實節電，可提高節電效益。

台電還強調，18度電看似小數目，但是1度電等同於每日使用4小時LED燈泡的月用電量，多省下18度電，足以讓LED燈泡多使用18個月。

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關鍵字：節電,獎勵金,台電,早鳥,追溯優惠,A錢

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