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影／穩鵬喋血奪2命！海上兇徒曝光　特勤「甲板制伏上銬」監管

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記者張君豪／台北報導

海巡署特勤隊幹員，於台灣時間3月2日晚間22時06分成功制伏「穩鵬號」漁船涉嫌殺人劫船的菲籍兇嫌，將兇徒上銬並制伏於「鴻福88號」船前甲板，特勤隊幹員並於3日上午11時護送漁業署官員、穩鵬號漁船長登船奪回「穩鵬號」主控權。海巡署特勤隊順利攻堅緝兇奪回穩鵬號。

▲海巡特勤隊員成功逮捕涉嫌殺害兩名船員的菲籍漁工。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡特勤隊員成功逮捕涉嫌殺害兩名船員的菲籍漁工。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡特勤隊員成功逮捕涉嫌殺害兩名船員的菲籍漁工。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡特勤隊員成功逮捕涉嫌殺害兩名船員的菲籍漁工。（圖／記者張君豪翻攝）

3日晚間18時穩鵬號順利與巡護八號艦會合，海巡署幹員並將菲籍兇嫌押解登上巡護八號居留室監管，海巡署表示：預計13天後會將兇嫌押解抵達高雄港。

海巡署指出，這次海上喋血案件，總計有兩名印尼籍重傷漁工，目前在附近漁船協助下已於3月2日送抵斯里蘭卡就醫。另外這起意外有兩名菲籍船員不幸死亡，兩名死者大體目前暫置於「穩」船冰庫保存，將隨穩鵬號返回台灣。

▲海巡特勤隊員成功逮捕涉嫌殺害兩名船員的菲籍漁工。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡特勤隊員成功逮捕涉嫌殺害兩名船員的菲籍漁工。（圖／記者張君豪翻攝）

穩鵬號漁船目前由陳姓船長、輪機長、兩名漁業署觀察員控制，海巡署並派兩名特勤人員登艦戒護，經初步檢視該船可正常運作，穩鵬號目前已朝台灣方向航行，海巡署宣布本次穩鵬號印度洋喋血案，特勤隊緝兇扣船任務順利完成，目前準備返航。

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關鍵字：海巡署,特勤隊,穩鵬八號

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