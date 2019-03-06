韓國瑜赴陸讓民進黨尷尬！鄭麗文：沒有喪權辱國這麼嚴重

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前出訪星馬簽下億元訂單後，又宣布3月底將造訪香港、澳門、深圳、廈門，為高雄找尋商機。對此，行政院前發言人鄭麗文表示，民進黨認為韓國瑜訪陸，接受九二共識會喪權辱國，但若韓國瑜可以高高興興去，熱熱鬧鬧地做生意回來，「民進黨很難自圓其說」。

針對赴陸行程，韓國瑜4日表示，目前兩岸官方交流停滯，兩岸兩會停止協商，民間也多少受到衝擊，「政治事務不該阻礙其他交流活動」，大多數台灣人民希望兩岸走向和平。而中央執政團隊對韓國瑜的兩岸政策一直提出質疑，韓國瑜則重申對中央與地方權責分際非常清楚，「我是高雄市長，地方政府高雄的關鍵在民生經濟，涉及中央部會權責事務，高雄市不會去碰！」

對此，鄭麗文在節目《少康戰情室》中指出，韓國瑜的作為，對民進黨是非常尷尬的，「民進黨認為如果你接受了九二共識就會喪權辱國，一切都輸光光，所以我們不可以接觸，我們一定要武裝自己，不可以隨便被對岸給騙了」。

鄭麗文認為，兩岸交流事實上並沒有這麼嚴重，若韓國瑜談笑用兵、談笑風生就把事情解決，還可以做交流、做生意，拓展大片市場，活絡台灣經濟，最後是熱熱鬧鬧地回台灣，大家就會發現，「好像我們沒有少一塊肉，好像我們沒有喪權辱國？而且氣氛很好，也不用緊張，兩邊要對罵對幹，甚至要武裝對立，好像不是像民進黨講的這樣？民進黨很難自圓其說」。