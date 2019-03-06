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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／企業獲發明專利　每年最高可得150萬元補貼

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▲▼天津市。（圖／CFP）

▲天津市知識產權局近日印發相關配套細則。（圖／CFP）

《天津》企業獲發明專利　每年最高可得150萬元補貼

為營造良好知識產權保護環境，提升民營企業市場競爭力，天津市知識產權局近日印發相關配套細則，明確規定對企業獲得國內外發明專利給予資助。貼標準分別為：授權的發明專利每件1000元（人民幣，下同，約新台幣4600元），首件發明專利每件2000元（約新台幣9200元），發明專利的4至10年費每件600元（約新台幣2800元）。同一企業，每年每項獲得的補貼額最高不超過30萬元（約新台幣150萬元）。（新華網）

《安徽》安徽省加快推進跨境電商園區建設

安徽省商務廳指出，今年，我省將提升省級跨境電商產業園建設，鼓勵依託海關特殊監管區域建設跨境產業園區，推動外貿穩定健康發展。（新華網）

《重慶》銅梁18個建設項目集中開工　總投資71.5億元

銅梁區5日舉行銅梁高新區2019年首批項目建設集中開工儀式，18個項目破土動工。項目涉及智能製造、智能終端、新材料、電子信息等重點產業。本次集中開工項目總投資達71.5億元（人民幣，下同），建成達產後，預計可實現年產值150億元。（新華網）

《上海》上海去年進出口突破5000億美元

上海市商務委相關負責人士指出，2018年，在全球跨國直接投資持續低迷的情況下，上海新設外資項目、合約外資、實到外資均實現增長，分別增長了41.7%、16.8%和1.7%。據悉，在外貿領域，2018年上海積極開拓多元化市場，全力幫扶企業穩預期、穩訂單，全年進出口總額突破5000億美元，再創歷史新高。（新華網）

▼上海市。（圖／CFP）

▲▼上海市。（圖／CFP）

《北京》不動產登記訊息網上查詢系統即將上線運行

北京市規劃自然資源委獲悉，繼推出不動產登記、房屋交易及稅收徵管領域「一網、一門、一次」服務後，該委發布了《北京市不動產登記信息網上查詢規則》，將於3月20日起開通互聯網網上查詢服務。（中新社）

《廣東》深圳部分銀行下調個人房貸利率

深圳地區近日傳出部分銀行下調首套房貸利率的消息。北京青年報指出，有部分深圳的銀行將首套房貸最低利率從之前的基准上浮10%-15%下調至上浮8%，二套房貸利率也有所下調。（北京青年報）

《貴州》貴州：「四場硬仗」聚焦脫貧攻堅

貴州圍繞產業扶貧、農村公路「組組通」、易地扶貧搬遷和教育醫療住房「三保障」等「四場硬仗」進行攻堅衝鋒。2018年，貴州減少貧困人口148萬人、貧困發生率下降到4.3%，14個貧困縣成功脫貧摘帽，易地扶貧搬遷入住76.19萬人，朝著按時打贏脫貧攻堅戰的目標邁出關鍵步伐。（人民日報）

《北京》2019年減稅降費超出預期

2019年減稅降費政策，是減輕企業負擔、激發市場活力的重大舉措。是完善稅制、優化收入分配格局的重要改革，是宏觀政策支持穩增長、保就業、調結構的重大抉擇。2019年，中國財政政策將實施更大規模的減稅降費政策，綜合各項減稅降費措施，全年減輕企業稅收和社保繳費負擔近2兆元（人民幣）。（中新社）

▼中國財政政策將實施更大規模的減稅降費政策。（圖／CFP）

▲▼GDP，人民幣。（圖／CFP）

ET快訊
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