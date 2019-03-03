華聞快遞／2019年前兩月新三板　累計發行股票融資近320億

▲前兩月新三板累計發行股票融資近320億元。（圖／中新社）



《北京》2019年前兩月新三板 累計發行股票融資近320億元

大陸全國中小企業股份轉讓系統（新三板）數據指出，截至2月底，2019年共有155家公司在新三板完成股票發行融資，累計發行股票金額達69.5億元人民幣（約新台幣319.74億元）；2月25日至3月1日新三板掛牌公司成交金額16.68億元人民幣，較前一周上漲8.08%，其中以做市方式成交6.61億元人民幣，以集合競價方式成交10.07億元人民幣。（新華社）

《江蘇》江蘇新高考方案 履行必要程序後適時公布

江蘇省2018年推出了多項政策，減輕孩子過重的課業負擔。大陸全國人大代表、江蘇省教育廳廳長葛道凱2日指出，2019年江蘇將推出新的整治方案，經過一段時間的努力爭取，能夠使江蘇的教育生態有一個較好的轉變。（揚子晚報）

《浙江》浙江代表團抵京 民企、民生話題成代表履歷職聚焦點

參加十三屆大陸全國人大二次會議的浙江代表團2日抵達北京，多位代表指出，民企、民生問題將成為2019年浙江代表團人大代表聚焦的熱門話題。據了解，浙江是民營重鎮，民營企業創造了該省50%以上的稅收、60%以上的生產總值、70%以上的外貿出口、80%以上的就業崗位、90%以上的新增就業崗位。（中新社）

《四川》政協委員劉以勤建議：支持中歐列班（成都） 展開鐵路國際運郵試點

大陸全國政協委員、中國僑聯副主席劉以勤3日指出，建議支持中歐班列(成都)展開鐵路國際運郵試點，以帶動西部跨境電商快速發展，開啟「買全球」、「賣全球」的貿易新格局。（中新社）

▼劉以勤建議「中歐班列」（成都）展開鐵路國際運郵試點。（圖／中新社）



《天津》天津港保稅區「海水淡化」 發動海洋經濟新引擎

天津港保稅區管委會3日指出，該區2019年將全力推進海洋經濟示範區建設，加快臨港海水淡化與綜合利用功能區的規劃實施和建設方向，著力打造海水淡化等藍色產業的集中承載區，形成海洋經濟發展新引擎。（中新社）

《山東》青島港進入「A股+H股」雙資本平台運作新階段

青島港國際股份有限公司日前在上海證券交易所成功掛牌上市，標誌著青島港從此進入「A股+H股」雙輪驅動、雙資本平台運作新階段。青島港一開年就推動許多舉措，如創新港口綜合服務能力、提速國際化融入進程、加快建設世界一流海洋港口，擔當起港口在區域經濟、城市經濟中的公共服務平台和引擎作用。（經濟日報）

《上海》上海人均GDP首超2萬美元 大陸15城人均GDP達經濟體標準

上海統計局2日發布《2018年上海市國民經濟和社會發展統計公報》，2018年上海人均GDP升至13.5萬元人民幣，按照目前美元對人民幣6.7的匯率計算，人均GDP超2萬美元，首次達到發達經濟體標準。據了解，隨著上海的突破，意味著大陸已經有15個城市人均GDP達發達經濟體標準，覆蓋人口近1.5億元人民幣；深圳又以人均GDP近20萬元人民幣，達19.33萬元人民幣，居大陸首位。（第一財經）

《山東》濟南拆除「減速搓板路」 改建成300車位停車場

山東省濟南市，在省體育中心北廣場北門，有一處長約200米、最寬處60米的廣場，2014年9月，為了減少過往車輛車速過快，在廣場上設置了廣密的減速帶，間距不足10米，遠遠望去如同「搓板」（洗衣板），減速帶於3日被拆除，設置成300多個停車位。（中新社）

▼濟南省「減速搓板路」被改建成停車場。（圖／中新社）

