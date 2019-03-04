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華聞快遞／A股上午暴漲超2%：滬指重返3000點　茅台市值漲破兆

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▲▼股票,股市,股民,股市上漲,牛市。（圖／中新社）

▲A股上午暴漲超2%，滬指重返3000點。（圖／中新社）

《上海》A股上午暴漲超2%：滬指重返3000點　茅台市值漲破兆

截至午間收盤，上證綜指漲2.64%，報3073.03點，為2018年6月15日以來八個半月首次重新站上3000點整數關口；深證成指漲3.86%，報9521.13點；創業板指漲4.71%，報1641.73點。此外，貴州茅台(600519)股價創歷史新高，逼近800元（人民幣，下同），截止午市收盤報797.62元，總市值破兆元。（中新社）

《北京》十部門推農村消費升級　第二輪「家電下鄉」即將來臨

大陸國家統計局4日公布數據顯示，2018年社會消費品零售總額達到380,987億元，比2017年增長9.0%，同時，鄉村消費品零售額增長10.1%，連續7年超過城鎮消費增速。發改委等十部門日前也推動了刺激消費的相關政策，預告著第二輪「家電下鄉」即將來臨。（中新社）

《內蒙》內蒙古：小微企業創業擔保貸款申請額度提高到300萬元

內蒙古自治區政府4日指出，為更好滿足企業融資需求，內蒙古最新規定小微企業創業擔保貸款申請額度從原來的200萬元提高到300萬元。據了解，內蒙古也鼓勵各地政府性融資擔保基金優先為符合條件的小微企業提供低費率的擔保支持，提高小微企業貸款可獲得性。（新華社）

《上海》通航產業發展迅速　李奧納多直升機在華業務增長明顯

中美洲際直升機投資(上海)有限公司日前指出，伴隨中國通用航空產業的快速發展，中國的民用直升機市場前景廣闊，該公司代理經銷的義大利李奧納多直升機，在華機隊連續三年保持超過30%的增長速度。（中新社）

▼李奧納多直升機在華業務增長明顯。（圖／中新社）

▲▼李奧納多直升機（型號AW189）。（圖／中新社）

《廣東》廣州一二手樓市2月成交量持續走低

受春節和樓市調控的影響，廣州一二手樓市2月份成交量持續走低。網易房產數據顯示，2019年2月廣州一手房網簽面積約37.53萬平方米，同比上漲6.28%，環比下跌31.75%；二手樓方面，據廣州市房地產中介協會統計的數據，2月份廣州二手住宅網簽面積18.40萬平方米，環比下降50.63%，同比減少61.39%。（中新社）

《北京》中國航天空間站各項研製建設工作穩步推進

中國載人航天工程辦公室4日指出，中國空間站飛行任務即將拉開序幕，2019年是中國空間站建造任務的關鍵之年，下半年，空間站核心艙、長征五號B運載火箭和首飛載荷將先後運往文昌航天發射場，進行發射場合練。後續，擇機進行長征五號B運載火箭首飛任務，各項研製建設工作穩步推進。（中新社）

《上海》上海證券交易所：50萬門檻不高　暫不引入T+0

對於「T+0」與「降門檻」兩大問題，上海證券交易所指出，為保障科創板開板初期的平穩運行、避免交易者長期形成的投資習慣在短時間內發生過大改變，在相關規則徵求意見稿中未將T+ 0交易機制納入；此外，50萬元「門檻」的設置，是科創板風險防控的必要舉措，同時也能給科創板流動性提供應有的保障。（華西都市報）

《四川》助力涼山教育高質量發展　四川將實施援彝「第一校長」計畫

大陸全國人大代表、四川省教育廳廳長朱世宏4日指出，四川將實施援彝「第一校長」計畫，助力涼山教育高質量發展，「教育扶貧可以從根本上阻斷貧困代際傳遞，目前四川彝區因貧輟學的問題已經解決了，現在就是如何增強教育質量的問題。」（中新社）

▼四川將實施援彝「第一校長」計畫。（圖／中新社）

▲▼四川涼山彝族自治州的鄉村小學。（圖／中新社）

ET快訊
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關鍵字：華聞快遞,股市,滬指報,深成指報,滬指,上證綜指,創業板指,茅台

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