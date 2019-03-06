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前軍人燒護照加入ISIS　最大遺憾「性奴30萬起跳」太貴買不起

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▲▼ISIS,ISIL,伊斯蘭國,聖戰士,恐怖攻擊,恐怖組織（圖／達志影像／美聯社）

▲ISIS會俘虜平民。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

紐西蘭男子泰勒（Mark John Taylor）2014年曾跑到敘利亞加入極端組織ISIS，近日他接受訪問，談及加入該組織的最大遺憾是未曾擁有性奴，「要買性奴，至少要花費4000美元（約台幣12萬元），（她們）年齡都是50歲起跳。」他補充，若想買條件好一點的，就要付出起碼1萬到2萬美元（約台幣30萬到60萬元）。

曾任職軍人的泰勒約40多歲，他2014年前往敘利亞加入ISIS並燒毀紐西蘭護照，他娶了2名敘利亞婦女，但婚姻並沒有持續下去。如今被媒體問及有哪些後悔時，他卻回答唯一的遺憾就是沒有找到性奴，因為花費太貴了。

ISIS通常會強行帶走少數宗教團體的女子接著性侵。泰勒說明，性奴的費用相當昂貴，他感到沮喪，而且即使花了4000美元，也只能找到年邁的婦女，想要年輕的就得花更多錢。

泰勒補充，若真的找到性奴，他不會強迫對方發生關係，這比較像是男女朋友的感情。如今，他被「自由鬥士」（Kurdish forces）捕獲，一心想回到紐西蘭，他很抱歉過往太衝動，造成許多麻煩，儘管他自知可能面臨坐牢，但如果紐西蘭不想把他帶回去，他會很驚訝。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）告訴媒體，泰勒想要回家是困難的，他並沒有新的護照，未能獲得足夠的旅行證件，不過，身為一名紐西蘭公民，他確實擁有國際法賦予的權利。

回憶在ISIS的時間中，泰勒揭露他曾經被關押3次，其中一次是他的推特帳號使得ISIS的蹤跡遭到曝光，他否認自己是「鬥士」，他真正負責的其實是在邊境擔任守衛。

泰勒親眼目睹過ISIS執行死刑，包括斬首等舉動，有一名婦女從卡車中被帶出來，頭部中槍。在一部影片中，他呼籲紐西蘭與澳洲的ISIS支持者進行恐怖攻擊。

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關鍵字：ISIS,性奴,紐澳要聞

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