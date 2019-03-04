澳洲森林大火肆虐！男逃難見「房子在電視上爆炸」：一切全消失了

▲ 澳洲2日有數百名消防員投入滅火行動，並幫助居民撤離。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

澳洲進入3月後，迎來131年以來最高溫的熱浪侵襲，同時面臨南部森林大火肆虐。其中一名墨爾本（Melbourne）居民克拉克（Andrew Clarke）隨救援隊逃難後，竟然從新聞中看到自己與妻子經營的酒莊遭受大火摧毀，讓他難過地表示「我們失去了一切」。

根據Metro報導，克拉克上週與妻子阿比蓋爾（Abigail）逃到距離墨爾本65英里（約公里）的村莊後，看到酒莊內的「酒窖門、餐廳和airbnb房子旁的房屋在電視上爆炸」。他難過地表示，「這就是我們發現的方式，我們一生都在工作，但這一切全在數小時內消失了，這已經超乎現實了，我害怕得不敢回去看」。值得一提的是，當時克拉克在疏散後，成功返家救出2隻愛犬。

據悉，由於澳洲迎來131年來的歷史性高溫，西澳州南部、南澳洲、維多利亞省和塔斯馬尼亞州都遭受熱浪侵襲，又以維多利亞省的東南部災情最為嚴重。據悉，1日時，位在墨爾本東方的本耶普公園（Bunyip State Park），遭到閃電擊中樹木引發森林大火，並迅速蔓延至澳洲各地，至今已引發25次以上大火，造成23所學校關閉。

"That huge wall of flame, it's frightening, it's a monster, it is ravenous." Fierce bushfires are ravaging #Australia pic.twitter.com/rlFvNPhDbC — SCMP News (@SCMPNews) 2019年3月4日

值得一提的是，當地時間3日，包括消防員、灑水飛機和自願者在內等2000名救難人員，已投入救援，並在莫韋爾（Morwell）和帕金頓（Pakenham）建立疏散中心安置居民。消防隊員也在4日，趁著吉普斯蘭（Gippsland）西部溫度和風力降低時，清除樹木建立起控制線。

不過，氣象員艾福隆（Michael Efron）表示，天氣將會在星期三發生變化，帶來「強勁又不穩定」的西南風和雷雨，可能導致高山地區發生火災，但雨勢又沒有大到可以滅火。澳洲國家控制中心一位發言人表示，小雨可能「阻礙消防工作」，讓救難人員更難使用狀態很差的產業道路。

其實，澳洲在2009年時，也曾發生一起嚴重的森林大火，當時大火摧毀數千棟房屋，造成173人死亡、414人受傷，被當地媒體稱為「黑色星期六」。

▼ 2019年3月2日，澳洲維多利亞省東部發生森林大火正冒出濃霧。（圖／路透社）