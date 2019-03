澳洲森林大火肆虐！男逃難見「房子在電視上爆炸」：一切全消失了

▲ 澳洲2日有數百名消防員投入滅火行動,並幫助居民撤離。(影片取自Youtube,如遭刪除請見諒。)

國際中心/綜合報導

澳洲進入3月後,迎來131年以來最高溫的熱浪侵襲,同時面臨南部森林大火肆虐。其中一名墨爾本(Melbourne)居民克拉克(Andrew Clarke)隨救援隊逃難後,竟然從新聞中看到自己與妻子經營的酒莊遭受大火摧毀,讓他難過地表示「我們失去了一切」。

根據Metro報導,克拉克上週與妻子阿比蓋爾(Abigail)逃到距離墨爾本65英里(約公里)的村莊後,看到酒莊內的「酒窖門、餐廳和airbnb房子旁的房屋在電視上爆炸」。他難過地表示,「這就是我們發現的方式,我們一生都在工作,但這一切全在數小時內消失了,這已經超乎現實了,我害怕得不敢回去看」。值得一提的是,當時克拉克在疏散後,成功返家救出2隻愛犬。

據悉,由於澳洲迎來131年來的歷史性高溫,西澳州南部、南澳洲、維多利亞省和塔斯馬尼亞州都遭受熱浪侵襲,又以維多利亞省的東南部災情最為嚴重。據悉,1日時,位在墨爾本東方的本耶普公園(Bunyip State Park),遭到閃電擊中樹木引發森林大火,並迅速蔓延至澳洲各地,至今已引發25次以上大火,造成23所學校關閉。

"That huge wall of flame, it's frightening, it's a monster, it is ravenous." Fierce bushfires are ravaging #Australia pic.twitter.com/rlFvNPhDbC