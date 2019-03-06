華為胡厚崑：各國政府、業界應制訂共同網路安全標準

▲華為輪值董事長胡厚崑在「歐洲網路安全中心」揭牌儀式發表談話。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

大陸電信巨擘華為在比利時布魯塞爾（Brussels）開設「歐洲網路安全中心」，昨（5）日舉行揭牌儀式。華為輪值董事長胡厚崑在會中表示，各國政府、通訊業和監管機構應共同努力，制定統一的網路安全標準。「我們贊成任何可以改善網路安全的事情，因為這是一項共同責任。」

據英國「紀事報」（The Register）報導，胡厚崑說，不管是公共還是私營機構，目前都缺乏基本共識，導致各方對於自己的利益有不同期望，而沒有一致的責任。「總而言之，行業內缺乏一套統一的安全技術標準和驗證系統，政府和業界對網路安全要進行『共同努力』，因為沒有一家供應商，政府或電信營運商可以獨自完成。」

▼華為。（圖／路透社）

報導指出，華為在布魯塞爾設立的安全中心，將成為介紹網路安全戰略及歐盟成員國測試華為網路器材的場所；此外，華為在英國、德國、杜拜、多倫多以及深圳也都有類似設施。

胡厚崑無奈地說，「華為確實都有網路安全規範及原則，但我相信沒有人願意去檢查這一切。」報導最後提到，即使部分國家以安全風險為由拒絕華為，但大陸企業仍希望加深與歐盟的聯繫。胡厚崑4日還會見了歐盟委員會（EC）數字業務主管安西普（Andrus AnSIP）。胡厚崑說，他們討論了按照GDPR的思路制定網路安全標準的可能性。