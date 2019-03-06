別搶當白老鼠！摺疊手機爆5大疑點　建議「等第2代」

▲外界對摺疊手機仍有不少質疑的聲浪。圖為華為Mate X。（圖／CFP）

科技中心／綜合報導

摺疊手機成為今年智慧型手機製造商們的一級戰場，自三星及華為兩大品牌相繼推出Galaxy Fold及Mate X後，其他製造商也紛紛祭出摺疊機款，就連蘋果也申請了相關專利。不過對於摺疊手機外界仍有不少質疑的聲浪，購入第一代摺疊機款的消費者會成為「白老鼠」嗎？

香港科技媒體流動日報提出5大疑點，打算購入摺疊機款的買家不妨參考看看。不過該文章的總結是4個字：「等第2代」。

1. 摺疊次數多螢幕壽命是否會耗損？

與一般智慧型手機不同，摺疊手機螢幕具有柔性可彎曲的特性，但不斷翻來翻去，螢幕是否有物理極限呢？流動日報引述先前蘋果提出的數字指出，果粉每日解鎖iPhone次數達80次，以此計算，使用者若每日翻開摺疊手機80次，一周560次，一個月2400次，一年就達2.9萬次，這種次數究竟對摺疊手機的螢幕損耗有多大？

華為業務手機產品線總裁何剛對此指出，因為Mate X還未上市，因此具體次數他們目前無法明說，不過他個人認為至少可使用兩年，「滿足消費者日常使用體驗，這是我們的要求。」而柔性AMOLED面板技術未來將如何發展，則仍待時間考驗。

2. 摺疊螢幕是否會留下「摺痕」？

即便螢幕不會因反覆摺疊而損壞，但也不代表著每次摺完螢幕都會完好如損，不出現任何「痕跡」。仔細觀察三星Galaxy Fold及華為Mate X的線上試用影片及照片，都可看到明顯的「摺痕」，不禁令人懷疑，長時間使用後螢幕是否還能維持平滑無痕。

3. 大螢幕看影片會更大？

三星Galaxy Fold展開後的螢幕比例為4.2：3，而華為Mate X為3.38：3，Galaxy Fold展開後較接近平板iPad mini的4：3比例，但Mate X則較接近「方形」。這意味著，僅有在瀏覽網頁或閱讀電子書時能有大螢幕的體驗，若用於觀賞影片如Youtube、Netflix時，則會有礙眼的上下兩條黑邊。

大陸網友日前曬出使用華為Mate X玩手遊《王者榮耀》的畫面，翻開大螢幕時會有部分畫面被裁掉，這是長方形變正方形的「物理限制」，不過值得一提的是，由小螢幕變大螢幕的流暢度極高。

4. 第三方應用程式能填滿螢幕空間？

三星Galaxy Fold的螢幕比例尚有機會填滿整個畫面，但華為Mate X的設計，若不使用原生應用程式支援，螢幕會出現「黑邊」，雖然這些多出來的空間可用於開啟其他應用程式，但若想用大螢幕玩遊戲，恐怕是做不到的。

5. 想用保護貼、保護套較困難

雙螢幕手機怕摔，但摺疊手機恐怕很難找到合適且完美的螢幕保護貼或手機殼，而廠商是否會推出適用於摺疊手機的保護產品仍是疑問。

三星Galaxy Fold要價6萬起跳，華為Mate X則標出8萬天價，著實不便宜，但畢竟第一代摺疊機仍有許多改善空間，流動日報建議，消費者「等第2代」，別搶當白老鼠。