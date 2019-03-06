荒廢25年「卡多里樂園」現況曝光…巨大觀音像還在　鬧鬼？居民說話了

▲卡多里樂園1983年2月開園，號稱首創全台「360度雲霄飛車」，後因經營不善在1994年無預警倒閉。（圖／東森新聞／下同）

地方中心／台中報導

台中大坑廢棄的「卡多里遊樂園」靈異之說甚囂塵上，甚至還有失蹤、命案的傳言，鏡頭直擊曾當日遊客人數破萬的遊樂區，倒閉後連遊樂器材都拆光，半夜經常有年輕人探險。當地居民吐槽鬼怪傳說破除謠言，「這些小鬼比真的鬼更討厭」。另外，也被封為「台中鬼城」的廢棄嶺秀山莊，也是網友探險聖地，如今有了管理員。

據介紹，卡多里樂園（Katoris World）原址位於北屯區東山路，1983年2月開園，可說是台中第一個大型遊樂園，號稱首創全台「360度雲霄飛車」，後因經營不善在1994年無預警倒閉，當時的負責人為已卸任的前台中市長張啟仲。

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▲▼卡多里樂園如今成了一片廢墟。

倒閉過了25個年頭，直擊廢棄的卡多里樂園，外牆斑駁還長滿青苔，階梯上枯枝落葉沒人清，會吸引這麼多人探險，有人說是鬧鬼，甚至傳說曾有人待在裡頭死於非命，但探險民眾除了聽說還是聽說。

另一邊是原本前往卡多里樂園餐廳台階，現在成了荒郊野外，巨大觀世音菩薩雕像還矗立著，人氣許願池邊曾擠滿一大堆遊客佇足，寫有「古堡」兩字的霸氣城門前方更是曾經的拍照熱點。但如今殘存的遊樂設施不只破損積水，變成小黑蚊棲身好地方，被叮到的話生病、感染都有可能。

▲▼巨大的觀世音菩薩雕像還矗立在廢墟樂園中。

網傳遊樂園各種離奇、鬧鬼事件，但當地一名阿公吐槽打臉，「有的說這邊會有怪事，其實我住這邊都沒有看過。」他說，自己住3、40年完全沒聽過怪事，前陣子三更半夜，集體探險的年輕人好吵，這些小鬼比真鬼更討厭；如果曾經有命案，他們不可能不曉得，希望網路謠言別再傳。

另外，距離卡多里樂園1分鐘車程的「嶺秀山莊」，112戶別墅棄廢24年，被網友封為「台中鬼城」。台開花了7億元買下，最近派了位管理員，嚴格控管有人亂闖。

▼寫有「古堡」的卡多里城門。

▼被封為「台中鬼城」的廢棄嶺秀山莊。