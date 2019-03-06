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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然、陳贈吉／偵查不公開落實無罪推定　不再未審先判

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▲▼噤聲，偵查不公開。（圖／記者王淑君攝）

▲偵查不公開除了確保國家偵查犯罪進行，還保障被告的名譽，並落實無罪推定原則。（圖／視覺中國）

「偵查不公開」原則規定在《刑事訴訟法》第245條第1項，是刑事程序的重要原則之一；司法院也依據該條第5項規定，在2012年間會同行政院訂定《偵查不公開作業辦法》，做為偵審機關的辦案準則。針對該作業辦法，司法院刑事廳在2019年1月8日預告《偵查不公開作業辦法》修正草案。

依據該草案總說明，「偵查不公開」目的在於使國家正確有效行使刑罰權，並保護犯罪嫌疑人及關係人之《憲法》權益；但因為實務上違反「偵查不公開」原則的事例屢有所聞，為使偵查不公開原則更加落實，以維護偵查程序順利進行，以及保障訴訟關係人的名譽、隱私、安全，並確保公平審判，故修正《偵查不公開作業辦法》。

我國警、調機關在偵破重大刑事案件時，往往召開記者會將「績效」公諸於世，不僅在記者會上敘述被告犯罪經過，同時也讓新聞媒體拍攝拘捕的被告及扣案的犯罪證物。此外，偵查機關在犯罪現場進行蒐證、現場模擬時，新聞媒體也經常在現場拍攝。然而，新聞媒體並不會平白無故知悉案件偵查的進度，偵查機關可能基於種種原因將偵查情況透露給新聞媒體知悉，而使我國偵查機關遭詬病「偵查只對被告及辯護人不公開，而對新聞媒體公開」；更有律師同道投書表示「媒體取得案情資料，竟時常比被告或辯護人更快更清楚」，足見偵查機關違反偵查不公開原則的情況並非罕見。

然而，偵查不公開原則，除了確保國家偵查犯罪得以順利進行之外，還具有保障訴訟關係人，特別是被告的名譽及隱私等基本權利的功能，以及確保《刑事訴訟法》第154條第1項的「無罪推定」原則得以落實。

倘若偵查機關將偵查方向或案件內容洩漏給第三人知悉，而在偵查期間遭新聞媒體採訪、報導，甚至有談話性節目開始就案件內容進行捕風捉影或渲染性評論，將使被告在未經法院判決有罪確定的情況下即「未審先判」，將導致被告早已被社會大眾貼上「有罪」的標籤。此種現象不僅侵害人民的名譽及隱私等權利，也違反《刑事訴訟法》第154條第1項的「無罪推定」原則，甚至讓承審法官面對新聞報導及輿論的壓力，而影響被告受法院「公平審判」的權利。

特別是在案件偵查過程有瑕疵、證據欠缺證據能力，或偵查機關未審酌有利證據，甚至是被告遭人栽贓、誣告等情況，雖然案件偵查、審判結果可能是不起訴處分或判決無罪；但因為被告已經被貼上「犯罪人」的標籤，遭到未審先判及有罪推定，其名譽所受的損害實在難以回復。

為導正上述實務界的弊病，《偵查不公開作業辦法》修正草案第5條，規定檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人或其他偵查程序依法執行職務之人員，均應遵循「偵查不公開」原則；第7條規定偵查不公開範圍包括偵查程序、偵查內容及所得的心證均不公開，以保障被告受公平審判及貫徹無罪推定原則，避免引發未審先判的現象。

此外，草案第8條第1款增訂國家安全、重大災難或社會矚目案件而有適度公開說明的必要時，第7款增訂對於媒體查證或網路社群傳述內容與事實不符，影響被告、被害人或其他訴訟關係人的名譽、隱私等重大權益，或影響案件偵查而有澄清的必要時，得「適度」公開或揭露偵查程序或偵查內容；但草案第9條第3款規定有關勘驗、現場模擬或鑑定的詳細時程及計畫，第7至8款規定被告的犯罪前科資料、性向、親屬關係、族群、交友狀況、宗教信仰或其他無關案情、公共利益等隱私事項，第9款規定被害人或其親屬的照片、姓名、其他足以識別身分的資訊及隱私或名譽等事項不得公開或揭露，以保護被告及訴訟關係人的名譽及隱私等權利。

此次司法院預告修正《偵查不公開作業辦法》，目的在於改革向來偵查機關被質疑有違反「偵查不公開」原則的弊病，並為兼顧犯罪偵查進行及被告權利保障，此項作業辦法的修正，其立意值得肯定。期盼在《偵查不公開作業辦法》修正草案施行後，檢、警、調等偵查機關及承辦案件的律師，能夠嚴守「偵查不公開」的相關規定，切莫再基於「績效」或其他考量洩漏偵查程序或內容；同時也呼籲新聞媒體尊重「偵查不公開」原則，避免報導被告、被害人或其他訴訟關係人的隱私或案件內容而侵害其名譽，而造成「未審先判」的結果，以確保《刑事訴訟法》所揭櫫的「無罪推定」原則得以落實。

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▲▼李永然律師，陳贈吉律師

●李永然（上），永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長；陳贈吉（下），永然聯合法律事務所執業律師。以上言論不代表本公司立場。

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關鍵字：法律,司改人權,李永然,陳贈吉,偵查不公開,無罪推定,被告,未審先判

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