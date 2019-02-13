林俊宏／被污名的清譽難洗白 偵查不公開必須玩真的

▲偵查不公開的違反，讓被告遭到污名化及輿論公審，陳姓女模命案及媽媽嘴命案就是最明顯的例子。（圖／視覺中國）

過去《偵查不公開作業辦法》的制定，主要目的是為了維護偵查程序順利進行和保障相關人的名譽、隱私、安全。因此，被告會不會因為偵查不公開遭到違反，而導致其公平審判的權利受到影響，非過去考量的重心。

然為回應2017年司改國是會議的決議，司法院在2019年1月8日預告修正《偵查不公開作業辦法》，本次修正最大的亮點，就是將「確保被告受公平審判之權利」明列為該法的核心目的之一，並增列以此核心目的為設計主軸的相關規定。

「確保被告受公平審判之權利」為什麼如此重要？因為偵查不公開的違反，所帶來最直接的惡果，就是被告遭到污名化及輿論公審，陳姓女模命案及媽媽嘴命案就是最明顯的事例。

在這兩個案件中，梁姓女子及咖啡店老闆呂炳宏，都是因為偵查程序中偵查資訊的不當公開或揭露，導致兩人在偵查期間遭到網友及輿論獵巫式的惡意攻詰，並被貼上「兇手」、「惡人」的標籤，而受到錯誤的羈押。

在「兇手」、「惡人」的標籤之下，被告就已經不再是清白之人，因此，被告必須努力證明自己的清白，才有可能褪去被污名的外衣。但是這樣的運作結果，很明顯的已經違反了無罪推定原則的基本要求。再者，被告必須自證無罪這一點，手無任何調查權利的被告，幾乎是赤身對抗掌握國家公權力的檢察官，完全欠缺抗衡的能力，倘承審法官也受到標籤的影響，被告更是腹背受敵，全無得到公平審判的可能。

修正後的《偵查不公開作業辦法》，將公開或揭露的資訊更進一步明確化，並增列「所得心證」、「被告、少年或犯罪嫌疑人之具體供述」、「有關勘驗、現場模擬或鑑定之詳細時程及計畫」、「偵查中之影音資料」、「被告或犯罪嫌疑人之犯罪前科資料」等不得公開或揭露的事項，就是避免不當標籤化及污名化被告，以確保被告受公平審判的設計。

除了增列不得公開或揭露的事項外，修正後《偵查不公開作業辦法》亦增訂偵查機關及偵查輔助機關首長，應組成偵查不公開檢討小組，按季檢討媒體報導該機關有關偵查案件等之新聞，且亦要求上級機關應組成偵查不公開督導小組，於發現所屬偵查機關或偵查輔助機關於偵查中有違反《偵查不公開作業辦法》而有必要時，即予調查並採取有效防止措施，並應依法追究行政、懲戒或刑事責任，以落實偵查不公開的要求。

此外，修正後的《偵查不公開作業辦法》更進一步要求，偵查機關及各偵查輔助機關每年應自行舉辦教育訓練，以強化執法人員對偵查不公開原則之認識及執法時之落實。

相較於舊法，司法院預告修正的《偵查不公開作業辦法》，對於被告受公平審判權利的維護，可謂是具有長足進步的修法，值得大力肯定。然而，實際成效如何？恐怕還要觀察實際操作情形後才能得知，畢竟，過往檢警長期對於偵查不公開原則睜一隻眼閉一隻眼的執行態度，在目前仍看不出有所變化。

徒法不足以自行，偵查不公開原則有賴於眾人的共同遵法，才有可能達到憲法對於人民受公平審判的誡命要求。如果仍然維持原來的態度及操作模式，再進步的修法，也只是枉然。

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●林俊宏，義謙法律事務所主持律師，法律扶助基金會台北分會會長，台北律師公會常務理事及司法改革委員會主任委員，刑辯工作坊交互詰問課程講師。台灣刑事辯護律師協會官網http://twcdaa.org。以上言論不代表本報立場。