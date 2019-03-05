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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

大陸最高檢副檢察長：不應輕易抓民營企業老闆、封企業

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▲▼2019兩會,2019政協,2019人大,兩會,天安門,人民大會堂,維安,兩會維安,北京。（圖／記者曾俊豪攝）

▲最高檢察院副檢察長孫謙指出：不應輕易抓民營企業老闆、封企業。（圖／記者曾俊豪攝）

記者吳銘峯／台北報導

大陸2019全國兩會正式召開，全國政協常委、最高檢察院副檢察長孫謙，在談到保護民營經濟議題時表示，個體私營經濟的老闆若涉嫌犯罪，不應該輕易就抓人、封企業。「只要老闆不逃跑、不串供並願意配合調查，就可以先找談話。」法界認為，這樣的觀念可以供我國檢察機關參考，以免搜索、扣押違反比例原則，又或者為了追求破案，而不顧廣大企業員工生計。

孫謙在政協十三屆二次會議社科界別小組討論中，針對保護民營經濟議題時，發表以上談話。他還說，某省全省排名前100的私營經濟企業老闆，有幾十個被抓，造成工人下崗、企業停工停產，政府稅收也受影響。他特別點出，過去這一年間，司法機關感受到了個體私營經濟遇到這類問題的困難，「這裡面涉及的問題十分複雜」。

孫謙又說，對於偵辦民營經濟案件，最高檢察院發出多份公文，內容總結就是「不要輕易抓人」。「有些行賄犯罪，只要沒有謀取重大的違法利益，就給了幾萬塊錢，這一類不要抓人。過去一涉嫌犯罪就給送進派出所，結果造成整個企業癱瘓。」

對於孫謙的言論，我國律師歐陽弘表示，可供我國檢察機關參考。歐陽弘指出，檢調單位在搜索、扣押時經常會有違反比例原則的情形，尤其在偵辦商業犯罪時，一旦進行扣押，包含電腦設備、帳冊，全都會被扣押帶走，這其中除了扣押範圍過廣的問題外，還牽扯到後續企業經營的問題；例如報稅前扣押帳冊，那公司當年該如何報稅？至於扣押過廣的問題，倘若企業主事後聲請國家發還，除了被拒絕外，可能還會遇到國家興起一系列官司阻礙，時有所聞。

對於企業主被逮捕、羈押的問題，歐陽弘也認為，倘若企業主願意配合調查，原則上檢調不應該以羈押的方式直接限制，可以考慮以限制出境的替代手段，確保企業主配合偵審程序。但歐陽弘提醒，若實施限制出境等手段，又會有無限期限制出境等法治漏洞，檢調單位仍應注意。

一位不具名法官指出，孫謙的言論代表大陸開始重視被告人權問題，尤其少數檢察官、法官追求個人英雄主義，偵查、審判時展現出仇富心態，不顧結果的辦案，造成企業經營困難，影響廣大員工、家庭生計。
 

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關鍵字：法律,人權,2019全國兩會,副檢察長,民營企業,政協常委,抓人,封企業,最高檢察院

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