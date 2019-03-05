產壽險高喊「年薪百萬不是夢」　3月9日前進台大校園搶才

▲各大企業、金控視校園徵才博覽會為一級搶新人戰區。（圖／記者季相儒攝）

記者李蕙璇／台北報導

產壽險公司陸續宣布招募新人搶才財補計畫之外，本周六在台大校園徵才活動也視為一級戰區，新光、國泰、台灣、遠雄等人壽及和泰產險等，皆釋出內外勤約萬名缺額，吸引年輕朋友加入保險界。

新光人壽：3260位內外勤

開出缺額有內勤260名額，起薪35,000~ 45,000起不等，特定職位需要醫師、護理師、職業安全、衛生管理師、核保與理賠人員相關證照。外勤3000多個缺額，分為一般業務員，提供晉升至特定職等給予不同保障薪資。還有一項「漾培育青年主管計劃」人員，提供2年財務補助每月22,000元，佣金及獎金另計。

此外，新光金控相關子公司也開出外勤（財補措施與新壽相同）、內勤近500個職缺（起薪35,000~60,000元起），包括超過100位數位金融資訊及行銷人才，以及培訓50位主力儲備業務主管及MA管理菁英。內勤則有各類專業職缺，起薪35,000~60,000起不等，儲備幹部年薪上看百萬。

台灣人壽：1800位業務員

今年積極招募1800位業務人力啟動「TOP A新人專案計劃」則提供包括長達12個月額外獎金補貼、量身打造挑戰每月最高獎金新台幣2.5萬元；專案期間享有團體險保額100萬元、團體業外醫療險限額6萬元保障，以及各項獎勵競賽提供業務人員海外榮耀之旅。

國泰人壽、國泰世紀產險

包含人壽、產險等國泰金控集團各個子公司，預寄招募數位、科技等缺額，還加碼提供財務精算、客戶顧問、管理企劃等，將在校園當中網羅約5,000名新鮮人。

中國人壽

MA以培養國際化的經營管理與接班人才為目標，2年培訓期將至不同專業領域間輪調，安排高階主管擔任一對一導師，在工作引導及經驗傳承雙向交流下，加速了解壽險業經營特性，提升跨界才能，拓展宏觀視野。

年輕世代人才精英專案則是祭出長達15個月的新人財務補助計畫，符合條件且達標者，最高可領取38萬元及一台iPad，助精英人才在中壽開展自己的事業版圖。

法國巴黎人壽：6名幹部

儲備幹部6人招募計畫即日起接受申請至3月底，4月初開始審核與徵選，對象為碩士學歷以上，英語聽說讀寫流利且具備1~4年工作資歷者。

徵選者通過過筆試、面試、英文專題簡報層層關卡，加入培訓計畫後，除了依照個人職涯興趣與公司營運方向需求分派部門外，法國巴黎保險更結合全球和亞太地區的資源與平台，設計了為期2年不同階段培訓計畫，從熟悉企業運作與產業知識到專業領導人的策略管理培訓，其中還包括亞太儲備幹部訓練營與其他來自亞洲市場的儲備幹部交流，循序漸進累積未來管理領導精英的必備技能和視野。

加入公司1年後也會依照人才的能力所需和適性做3~6個月部門輪調，並視個人發展進度前往亞太其他市場進行短期外派，多面向深入瞭解公司營運。

和泰產險

3月起舉辦校園徵才活動，招募行銷企劃及業務、核保、理賠、資訊人員等多項職缺。該公司為國內第一家設立電銷中心的產險，電銷新人不用外出拜訪，展業不需高成本，只要善用時間自我管理就能成交保單締造佳績。提供固定底薪、獎金制度外，並有海外旅遊獎勵，各項福利制度，包含年終獎金、員工旅遊等福利。

一位24歲男性任職電話行銷三個月，目前薪資逾50,000元，而且達成當年度公司菁英出國競賽，近一年就成為年薪百萬的銷售菁英。