李紀珠顧立雄合唱「傷心酒店」　壽險業難增準備金吞苦再求出路

▲左起為金管會主委顧立雄、新光人壽副董李紀珠 。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

6家壽險公司高階主管聯袂向金管會主委顧立雄請願，希望借用死差損等準備金以協助業者度過匯損風暴遭拒後，新壽副董李紀珠在保發中心舉辦春酒聯誼會中被拗上台與顧合唱「傷心酒店」，展現歌藝外，似乎也道出業者心中的苦，得再另覓出路。

壽險公會理事長、國泰人壽董事長黃調貴於本月23日領軍，與富邦人壽副董林福星、新光人壽副董李紀珠、台灣人壽副董許舒博、南山人壽總經理許妙靜及中國人壽總經理黃淑芬，拜會金管會主委顧立雄與保險局局長施瓊華，希望爭取借用不動產增值準備金、死利差互抵準備金等作為外匯準備金，已遭顧立雄拒絕。

▼左起為金管會主委顧立雄、新光人壽副董李紀珠 。（圖／記者李蕙璇攝）

會中6家壽險公司代表還提及，希望保險局放寬外幣保單的限額，但顧立雄也回覆說各家壽險還有空間，等真的有到頂時再來商量，也未接受業者的這項請願。

▼左起為產險公會秘書長謝良謹、金管會主委顧立雄。（圖／記者李蕙璇攝）

25日晚上顧立雄應邀出席保險事業發展中心舉辦的高階主管春酒聯誼會，會中產險公會理事長、富邦產險董事長陳燦煌，與李紀珠、許舒博、台銀人壽董事長劉玉枝、保發中心董事長桂先農等各界業者代表，與顧同桌。

▼左起為台銀人壽董事長劉玉枝、保發中心董事長桂先農。（圖／記者李蕙璇攝）

同時出席的還有兆豐產董事長梁正德、新壽總經理蔡雄繼、保險經紀人商業同業公會理事長朱水源、安定基金會董事長林國彬、壽險公會秘書長林金樹、產險公會秘書長謝良謹、金融消費評議中心總經理卓俊雄等，還有各家產壽險公司副總級主管、人力資源部門主管等。

顧立雄致詞首先感謝產壽界過去一年的努力經營，持續鼓勵國人透過年金險、長照險、失能扶助險等相關退休保單等議題，協助安定社會，但也希望產壽險界公司治理經營增加資產同時，也要做好保戶服務降低申訴率，預計今年開始實施10項公平待客之道自評原則，希望業者能夠藉此更加提升品質。

▼左起為保發中心董事長桂先農、兆豐產險董事長梁正德。（圖／記者李蕙璇攝）

身為聯誼會主辦人的保發中心董事長桂先農，邀請與會來賓高歌一曲，居中緩頰希望暫時卸下監理單位金管會與產壽險界業者的緊張氣氛關係，率先與兆豐產董事長梁正德合唱「愛江山更愛美人」，並與台銀人壽董事長劉玉枝高歌「掌聲響起」。

還邀請產險公會秘書長謝良謹與顧立雄合唱「雪中月圓」，新光人壽副董李紀珠與顧合唱「傷心酒店」，產險公會理事長陳燦煌也上台高歌多首國台語，多位高階主管歌藝都是在保險圈有一定口碑，也炒熱許多聯誼會現場氣氛。