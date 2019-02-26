　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

李紀珠顧立雄合唱「傷心酒店」　壽險業難增準備金吞苦再求出路

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼左起為金管會主委顧立雄、新光人壽副董李紀珠 。（圖／記者李蕙璇攝）

▲左起為金管會主委顧立雄、新光人壽副董李紀珠 。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

6家壽險公司高階主管聯袂向金管會主委顧立雄請願，希望借用死差損等準備金以協助業者度過匯損風暴遭拒後，新壽副董李紀珠在保發中心舉辦春酒聯誼會中被拗上台與顧合唱「傷心酒店」，展現歌藝外，似乎也道出業者心中的苦，得再另覓出路。

壽險公會理事長、國泰人壽董事長黃調貴於本月23日領軍，與富邦人壽副董林福星、新光人壽副董李紀珠、台灣人壽副董許舒博、南山人壽總經理許妙靜及中國人壽總經理黃淑芬，拜會金管會主委顧立雄與保險局局長施瓊華，希望爭取借用不動產增值準備金、死利差互抵準備金等作為外匯準備金，已遭顧立雄拒絕。

▼左起為金管會主委顧立雄、新光人壽副董李紀珠 。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼左起為金管會主委顧立雄、新光人壽副董李紀珠 。（圖／記者李蕙璇攝）

會中6家壽險公司代表還提及，希望保險局放寬外幣保單的限額，但顧立雄也回覆說各家壽險還有空間，等真的有到頂時再來商量，也未接受業者的這項請願。

▼左起為產險公會秘書長謝良謹、金管會主委顧立雄。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼左起為產險公會秘書長謝良謹、金管會主委顧立雄。（圖／記者李蕙璇攝）

25日晚上顧立雄應邀出席保險事業發展中心舉辦的高階主管春酒聯誼會，會中產險公會理事長、富邦產險董事長陳燦煌，與李紀珠、許舒博、台銀人壽董事長劉玉枝、保發中心董事長桂先農等各界業者代表，與顧同桌。

▼左起為台銀人壽董事長劉玉枝、保發中心董事長桂先農。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼左起為台銀人壽董事長劉玉枝、保發中心董事長桂先農。（圖／記者李蕙璇攝）

同時出席的還有兆豐產董事長梁正德、新壽總經理蔡雄繼、保險經紀人商業同業公會理事長朱水源、安定基金會董事長林國彬、壽險公會秘書長林金樹、產險公會秘書長謝良謹、金融消費評議中心總經理卓俊雄等，還有各家產壽險公司副總級主管、人力資源部門主管等。

顧立雄致詞首先感謝產壽界過去一年的努力經營，持續鼓勵國人透過年金險、長照險、失能扶助險等相關退休保單等議題，協助安定社會，但也希望產壽險界公司治理經營增加資產同時，也要做好保戶服務降低申訴率，預計今年開始實施10項公平待客之道自評原則，希望業者能夠藉此更加提升品質。

▼左起為保發中心董事長桂先農、兆豐產險董事長梁正德。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼左起為保發中心董事長桂先農、兆豐產險董事長梁正德。（圖／記者李蕙璇攝）

身為聯誼會主辦人的保發中心董事長桂先農，邀請與會來賓高歌一曲，居中緩頰希望暫時卸下監理單位金管會與產壽險界業者的緊張氣氛關係，率先與兆豐產董事長梁正德合唱「愛江山更愛美人」，並與台銀人壽董事長劉玉枝高歌「掌聲響起」。

還邀請產險公會秘書長謝良謹與顧立雄合唱「雪中月圓」，新光人壽副董李紀珠與顧合唱「傷心酒店」，產險公會理事長陳燦煌也上台高歌多首國台語，多位高階主管歌藝都是在保險圈有一定口碑，也炒熱許多聯誼會現場氣氛。

ET快訊
遭23歲閨蜜設局！她被扒衣電擊「強拍女僕照」虐30分鐘…5女
「仙氣女醫大戰整型醫俠」地點曝光！亂鬥19回出人命　妻臉綠爆
下田驚見「化石級」怪物！鑽土探頭張嘴2排人齒　她驚呆嚇尿

關鍵字：李紀珠,顧立雄,傷心酒店,壽險業,準備金,保發中心,梁正德,桂先農,產險,壽險

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

只是一次門診血壓高就拒賠解約　判壽險公司無理敗訴　

3種陰錯陽差常致保單失效　再漏掉催告函難挽救

迷糊卡友贏回忘繳費壽險保單　全靠契約這一條款

馬虎漏說2年前吃過抗血壓藥　竟遭壽險解約還拒賠醫療金

錯失2個截止期危及壽險失效　保單貸款清償＆申領保險金時間

產險業務員老實說　碰超跑免驚反而必閃老爺車會賠更多

有一得卻一失　老翁拿回失效壽險保單卻領不到雙眼失明理賠金

老翁以為從保單領錢不用還　雙眼失明申請理賠才知欠款失效

一生限買1張／保經保代業務規劃壽險必備　小額終老險

殺手鐧調高宣告利率吸客　利變險熱賣持續增溫

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

全台最高摩天輪陷粉橘雲海！　海拔384米夕陽美出新高度

泰國版《Produce 101》MV曝光　網一聽虧「像去廟裡的感覺」

壽險業資產增淨值反降　保險局訂指標「達不到要增資」

李紀珠顧立雄合唱「傷心酒店」　壽險業難增準備金吞苦再求出路

遺產E劇場／母親保單借款3百萬癌逝　國稅局硬要揹債子女繳稅

匯損慘壽險求救金管會拒　顧立雄：時機還不急迫

顧立雄：保險業不能因資產增加申訴案變多　應盡快處理

旅遊不便險理賠常客　班機延誤奪冠超過5成行程更改居次

新光大動作注入新血4千人　富邦台灣中國遠雄競相爭人才

班機延誤險拼理賠速度第一名　國泰富邦明台產險比到航空界

保險公司想知病史再賣保單　回答要保書這幾題就足夠

只是一次門診血壓高就拒賠解約　判壽險公司無理敗訴　

柯文哲嫌外交部動作慢　吳釗燮：北市府說不必幫忙

朱立倫髮夾彎要重啟核四？　總統府訝異：他選總統時力主非核家園

更新／金正恩抵越南露燦笑！揮手轉乘防彈賓士　料數小時抵達河內

三星新機連環發！Galaxy A50、A30全新亮相

「絕無打壓」韓國瑜出訪　吳釗燮：通關禮遇等全按要求幫忙

半套妹「比5根手指頭」按摩1小時　警：我起了生理反應被握住一剎那

直播／今晚9點30分來看DIOR 2019秋冬大秀　有甜美秀智陪你

朱立倫喊「當總統重啟核四」 蘇貞昌酸：選情被邊緣只好講重鹹

父母中風在家超憂鬱！　兒子推他們「輪椅路跑」：創另一種紀錄

教士根本沒追逐哈波　爆料從沒提出正式報價

三寶妹逆向超車轉角「臉撞臉」　1秒擊落重機哥！網笑：戀愛了

保險熱門新聞

遺產E劇場／國稅局課這筆稅違法

一次門診血壓高就拒賠　判無理

匯損慘重6大壽險求救　遭金管會..

詳填要保書　告知病史買保單　

失能險今年從嚴核保　送件激增

李紀珠顧立雄唱傷心酒店　吞苦求..

匯損慘壽險求救金管會拒　顧立雄..

顧立雄：保險業不能因資產增加申..

漏說抗血壓藥　保單被解約還拒賠

旅遊不便險理賠量　班機延誤奪冠

班機延誤險拼理賠最快　3產險比..

一張表懂失能險保證給付15年　..

一天7元年享百萬保障　寵物險

郵局熱賣7年的保單　增額還本　

更多熱門

相關新聞

壽險業資產增淨值反降　保險局訂指標「達不到要增資」

壽險業2018年資產增加，但去年壽險業淨值卻反向下降，部分學者開始發出警示。金管會主委顧立雄表示，正在請保發中心研議除RBC（資本適足率）之外的輔助指標，包括淨值跟資產比的「淨值比」，或是資產跟淨值比的「槓桿比」，若沒達到將要求壽險公司增加普通股的比重。

匯損慘壽險求救金管會拒　顧立雄：時機還不急迫

顧立雄：保險業不能因資產增加申訴案變多　應盡快處理

旅遊不便險理賠量　班機延誤奪冠

班機延誤險拼理賠最快　3產險比到航空界

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

《還願》驚傳下架！赤燭包子回應了

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大戰19回　妻臉綠爆

Ella成功了！挑戰《你要的全拿走》飆完還不喘

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5女被起訴

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

住宅轉租新制6/1上路　電費、押金上限全改

吳謹言、洪堯情侶裝親密照流出！

羅志祥錄《娛百》地上撿到Bra！

吳宗憲開工大手筆！《玩很大》來賓收到整疊新鈔

臉油＝慾望強！渣男專屬7好色面相

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面