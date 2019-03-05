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溪頭發現世界新種！直徑達3cm本土白松露「 深脈」亮相

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▲▼深脈松露成熟的子實體，直徑達3公分。（圖／農委會提供）

▲林業試驗所發表30年首見「子實體」，世界新種「深脈松露」。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

松露被譽為「餐桌上的鑽石」，是饕家們愛到翻的美食，今（5日）農委會林業試驗所發表30年首見「子實體」，世界新種「深脈松露」，直徑可達3公分的台灣本土白松露，盼透過菌絲培養，未來能讓本土松露成為台灣生態與未來餐桌上的新鑽石。

台灣松露消費依賴進口，根據財政部資料顯示，近5年平均進口量約210公噸，主要進口地區為大陸、波蘭、義大利。林試所指出，「深脈松露」發現於南投溪頭地區油杉根圈土壤，由於它的孢子脈絡很深，形成明顯特徵，故命名為「深脈」松露，也是台灣第一個正式發表的白松露。

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▲▼台灣本土黑、白松露。（圖／記者許展溢攝）

▲林試所指出，深脈松露數量稀少，屬於身價昂貴的白松露。（圖／記者許展溢攝）

林試所形容，深脈松露氣味特殊、穿透力強且濃郁芬芳，子實體直徑可達3cm，相較過去曾發現的「雲杉松露」大小約0.2至1.5cm，具有更高的經濟價值，由於深脈松露數量稀少，屬於身價昂貴的白松露，為避免失去此珍貴物種，目前已協調台大實驗林管處進行後續生育地管理及監測。

林試所表示，其實這幾年陸續發現3種新記錄松露，分別為火冠豆松露、緻密硬皮腹菌及涂氏腔塊菌。５種新種的真松露，包括台灣腔塊菌、深脈松露、雲杉松露、小西氏石櫟松露及台東松露。

▲▼台灣本土黑、白松露。（圖／記者許展溢攝）

▲林試所表示，深脈松露已成功開發培養技術，且積極推動國內技術移轉工作。（圖／記者許展溢攝）

林試所說明，其中台灣腔塊菌及雲杉松露皆較「深脈松露」更早被發現，但深脈松露發表及開發研究的進度反而超前，關鍵是除重視它的經濟價值，也因深脈松露的生育地位於人來人往的遊樂區內，環境更容易遭受人為破壞，迫使研究人員不得不加緊研發腳步。

深脈松露的發現目前也引發國際注目，未來研究新動向到底為何？林試所表示，深脈松露已成功開發培養技術，且積極推動國內技術移轉工作，將與中央研究院等單位展開深脈松露全基因定序，以及香氣調控基因研究，期望有助於解碼台灣本土的白松露的秘密並促進未來的開發利用。

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關鍵字：松露,農委會,林業試驗所,深脈松露,鑽石,餐桌

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