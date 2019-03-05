農糧署火大槓上農民提告　他痛心：面對大鯨魚絕不退怯

▲農糧署副署長莊老達對農民林佳新按鈴提告。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／台北報導

雲林菜農林佳新時常在臉書及談話性節目發表對農委會多項政策意見，農糧署今（5日）表示，林佳新針對「標售公糧出口外銷」相關言論，是不實訊息，為導正視聽，維護機關名譽，依法提出告訴。林佳新對此怒回，深感痛心與憤怒。

農糧署表示，林佳新言論恐涉有違反刑法第140條第2項侮辱公署罪、第310條第2項加重誹謗罪及第251條第3項妨害農工商交易罪之情事，為導正視聽，維護機關名譽，由副署長莊老達到法院提出告訴。

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農糧署強調，收儲的公糧依據稻穀期別用作軍糧、學午糧、法務糧、國內外糧食援助、加工等用途，並在102年起試辦國產公糧標售外銷業務，標售過程及底價均公開透明，並未針對廠商設有特殊限制，任何符合資格的廠商均可公平參與競標，且相關公糧標售程序，都按規定辦理，沒有立委施壓，對於林佳新不實抹黑，必須表達最嚴正聲明，以正視聽。

▲林佳新提出3大狀況質疑農糧署賤賣公糧。（圖／林佳新提供）

林佳新隨後也發出聲明表示，針對農糧署賤賣公糧情事，莊老達今天前往台北地院提告，深感痛心與憤怒，並說公糧弊端由來已久，此次公糧賤賣貿易商外銷，已多次公開質疑農政單位以下3點：

一、為何去年共8次公糧標售案中，第6、第7標會突然出現破天荒的41%折扣？

二、為何一家原先經營石化、瀝青業務的貿易商，突然能標得6萬公噸公糧，外銷出口大陸？

三、詭異的第6、第7標，是否有南部重量級立委施壓、斡旋、穿梭其中？

林佳新說，農糧署相關回應中，對上述質疑全數避而不答，農委會官員甚至妄稱，貿易商所為，農委會無權干涉，明顯違反〈糧食管理法〉第七條的規定。林佳新更指，自己一直是民進黨的忠實擁護者，但2年來，民進黨的農業施政明顯違背農民期待與產業現狀，從去年起，就決定為基層農民挺身諫言，卻不斷遭受各類抹黑與嘲諷。

林佳新表示，如今農政單位不去回答、處理問題，卻解決提出問題的人，反以官署身份的大鯨魚動用納稅人資源對付小蝦米，強調公開質疑農糧署皆有所本，農糧署既然提告，自己絕不退怯。