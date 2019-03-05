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吳宗憲、Sandy古裝代言廣告曝光　捷運內掀起一波打卡熱

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▲吳宗憲與Sandy古裝拍攝東森購物廣告。（圖／東森購物提供）

▲綜藝天王吳宗憲與女兒Sandy為東森購物代言，兩人首度以古裝扮相拍攝的廣告，現在成了捷運內的熱門打卡點。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

演藝圈最強綜藝父女檔聯手再出招，綜藝天王吳宗憲與女兒Sandy一起為東森購物代言，不僅首度以古裝扮相拍攝廣告，在台北最熱鬧的捷運西門站與南京三民站也首次曝光兩人的巨幅壁貼，總長度17米、高7米，頓時成為熱門打卡景點，吸引大批乘客與憲粉前往拍照。

吳宗憲與Sandy平時主持節目一搭一唱，互動幽默默契好，經常帶給觀眾歡笑，與東森購物追求讓客戶幸福快樂的品牌精神「購好、購幸福」、以及訴求提供客戶體貼入微的親切服務不謀而合；本著長期對東森購物品質的信賴和喜愛，兩人共同聯手代言東森購物，並且拍攝廣告，為了配合古代風格劇情，特地換上古裝造型，結果被網友大讚為「仙氣直追花不棄」、「憲哥的古裝好有喜感」、「太可愛了啦」，而廣告內容以「24孝」為主題，將分別推出《嚙指痛心篇》與《親嚐湯藥篇》2支，劇情逗趣令人期待。

▲吳宗憲與Sandy古裝拍攝東森購物廣告。（圖／東森購物提供）

▲吳宗憲哥與Sandy的古裝扮相讓網友看了大讚。

其中，《嚙指痛心篇》描述吳宗憲某天被不專業按摩師按得痛到哇哇大叫， 此時Sandy忽然一陣心痛，知道是慈父呼喚，立刻上東森購物網選購肩樂按摩器，替吳宗憲隔空抓龍，妙計救父，展現父女連心的溫馨親情。

預計5月上線的《親嚐湯藥篇》，則是描述吳宗憲某天特別想喝滴雞精，但湊巧賣完，Sandy剛好在東森購物Live節目賣古傳滴雞精，她下班後立刻帶回家孝敬父親；吳宗憲使出天廚神器鍋具加熱後，Sandy一定先親自嚐過溫度，再遞給吳宗憲飲用，充分表現出貼心的一面，以及父女之間的天倫之樂。

東森購物總裁王令麟表示，吳宗憲和Sandy形象親民親切，受到廣大年齡層觀眾喜愛與支持，尤其吳宗憲是演藝圈幽默風趣的長青樹，Sandy是美麗聰明的花漾少女，選擇他們作為東森購物2019年的品牌代言人，也象徵著從年輕世代到長青銀髮，無論哪個年紀會員，東森購物永遠貼心照顧會員的各種購物需求。

王令麟提到，在電商購物的快速效率流程當中，東森購物仍時時不忘關懷照顧每位會員的需求，本持著溫度、深度兼具的最高服務精神，用貼心、真心成就每位會員的笑容，讓每位會員都能感受到東森嚴選精神下的高品質服務，這也是東森購物永遠的使命，不斷努力讓所有會員「購」好、「購」幸福。

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關鍵字：東森購物,吳宗憲,Sandy,王令麟

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